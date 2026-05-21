배우 이장우가 취재진 앞에서 이야기하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'시골마을 이장우3' 마지막 이야기가 공개됐다. / 사진제공=MBC

조혜원과 결혼한 배우 이장우가 '시골마을 이장우3'에서 마지막 인사를 전했다.지난 20일 방송된 MBC '시골마을 이장우3'가 세 번째 시골살이의 마침표를 찍었다. '시골마을 이장우'는 지난 2024년 김제를 시작으로 시즌2 강화, 그리고 이번 부안까지 대장정을 마무리했다.특히 이번 시즌3에서는 다양한 세대와 자연스럽게 어우러지는 이장우의 모습이 눈길을 끌었다. 아이들에게는 시골 삼촌으로, 어르신들에게는 스스럼없는 막내아들로 다가가며 정겨움을 선사한 것. 마지막 방송의 하이라이트는 '밥도둑런'의 열기로 가득했던 현장이었다. 이장우는 부안 마라톤에 참석한 4500명의 마라토너에게 제철 식재료로 연구한 '젓갈 비빔밥'과 '오디주스'를 직접 대접했다.또 이날은 이장우와 인연을 이어온 든든한 지원군들이 등장하기도 했다. 시즌1·2를 함께했던 정준하, 이원일 셰프, 홍석천, 이모카세(김미령 셰프)를 비롯해 MBC 아나운서 고강용, 이장우의 아내인 배우 조혜원까지 힘을 보태며 유종의 미를 거뒀다.끝으로 이장우는 함께했던 4개월여의 시간을 떠올리며 눈시울을 붉혔다. 그는 "김제, 강화에 이어서 부안까지, 나는 또 새로운 고향이 생긴 것 같다"라며 "앞으로 또 어떤 고향을 만날 수 있을지 기대가 된다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr