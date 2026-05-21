가수 딘딘이 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

21일 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회에 가수 딘딘이 참석했다. / 사진제공=틱톡

가수 딘딘이 과거 월드컵 선수단 및 감독을 비판한 것에 대해 반성한다고 밝혔다.21일 서울 구로구 더링크 호텔에서 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 제작발표회가 열렸다. 전 축구 선수이자 예능인 안정환, 가수 딘딘, 개그우먼 이은지와 김동욱 PD가 행사에 참석했다.'티키타카쇼'는 축구를 매개로 다양한 주제를 배틀 형식으로 풀어내는 토크 버라이어티다. 틱톡의 국내 첫 오리지널 롱폼 콘텐츠로 안정환, 딘딘, 이은지가 MC로 출연한다.딘딘은 프로그램에 출연하게 된 계기를 밝혔다. 그는 "축구 관련 예능이니까 예전의 나의 행동을 반성하는 마음이 있었다"며 "이번에는 축구를 진심으로 배워보고 응원하자고 결심해 출연하게 됐다"고 설명했다. 앞서 딘딘은 '2022년 FIFA 카타르 월드컵'을 앞두고 선수단 및 감독을 향해 날 선 비난을 해 뭇매를 맞은 바 있다.이번 월드컵 성적을 예측하기도 했다. 그는 "말도 안 되는 말이라고 생각할 수 있겠지만 저는 우승했으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "이번 선수단의 전력이 좋다고 생각한다. 32강은 당연히 올라가고, 16강까지도 진출할 수 있다고 생각한다"고 부연했다.'티키타카쇼'는 오는 25일 오후 8시 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 '안정환19'에서 첫 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr