배우 송일국이 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서 중2 삼둥이들의 근황을 전한다. / 사진 제공=MBN

배우 송일국이 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서 중2 삼둥이들의 근황을 전한다. / 사진 제공=MBN

배우 송일국이 중2 삼둥이들의 근황을 전한다.23일 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 26회에서 송일국이 과거 육아 프로그램에 출연했던 삼둥이가 질풍노도 사춘기를 한창 겪고 있다고 고백한다. 송일국은 "하나도 아니고 둘도 아니고 셋이나 중2니까 집안이 살얼음판이고... 방송 나와서 자기들 얘기하는 걸 좋아하지 않는다" 라며 조심스럽게 얘기한다. 하지만 이내 송일국은 삼둥이에게 "아빠도 먹고살아야지. 너희 얘기 안 하면 안 불러줘"라는 부탁을 했다고 말해 웃음을 자아낸다.또한 송일국은 삼둥이의 허락을 받은 최신 사진을 공개한다. 아빠, 엄마의 장신 DNA를 물려받은 삼둥이가 첫째 대한 186cm, 둘째 민국 183cm, 셋째 만세 180cm로 껑충 성장한 것. 더불어 송일국은 또 다른 사춘기 자녀를 둔 문세윤과 이야기 도중 "내가 알던 애들이 가고 모르는 애들이 왔다"라며 아이들의 스킨십 거부에 공감한다. 특히 송일국은 "제가 하루에 (아이들에게) 뽀뽀를 천 번씩 하던 사람이다"라며 속상함을 드러내면서도 "oo(이)는 아직 받아주긴 한다. 자기 기분 좋을 때"라고 밝힌다.송일국은 삼둥이의 이름이 사실 어머니 김을동의 감탄사였다고 해 관심을 모은다. 송일국으로부터 세쌍둥이를 임신했다는 사실을 전해 들은 김을동이 "대한 민국 만세다 야!!!" 라고 외친 것이 삼둥이의 태명이 되고, 이름으로까지 이어졌다는 것. 반면 아내는 이름을 끝까지 반대했었다고 밝힌다.한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr