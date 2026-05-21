전 축구선수이자 예능인 안정환이 공식 행사에서 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

21일 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회에 안정환이 참석했다. / 사진제공=틱톡

안정환이 북중미 월드컵에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.21일 서울 구로구 더링크 호텔에서 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 제작발표회가 열렸다. 전 축구 선수이자 예능인 안정환, 가수 딘딘, 개그우먼 이은지와 김동욱 PD가 행사에 참석했다.'티키타카쇼'는 축구를 매개로 다양한 주제를 배틀 형식으로 풀어내는 토크 버라이어티다. 틱톡의 국내 첫 오리지널 롱폼 콘텐츠로 안정환, 딘딘, 이은지가 MC로 출연한다.안정환은 전 국가대표 축구선수로서 이번 월드컵에 대한 우려를 언급했다. 그는 "매번 시작 단계에는 어느 감독이 와도 잡음이 있었다"고 말했다. 이어 "결과가 나오고 모두 끝난 다음에 이야기하는 게 맞다고 생각한다"며 "결과가 안 좋다면 나도 당연히 욕할 거다. 아주 많이"라고 덧붙였다.월드컵의 기대주로는 오영기 선수를 꼽았다. 그는 "좋은 스트라이커다. 지금의 폼을 유지하면 이번 월드컵에서 좋은 성과를 낼 것"이라고 예측했다. 이어 "예선은 아마 통과할 것이다. 최소 5경기 정도는 꼭 했으면 좋겠다"고 바람을 이야기했다.'티키티키 타카타카 토크토크쇼'는 오는 25일 오후 8시 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 '안정환19'에서 첫 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr