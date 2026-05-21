MBC에브리원 '위대한 가이드3'의 비하인드 컷이 공개됐다. / 사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드3’

MBC에브리원 '위대한 가이드3'의 비하인드 컷이 공개됐다. / 사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드3’

MBC에브리원 '위대한 가이드3'의 비하인드 컷이 공개됐다.오는 6월 9일 저녁 8시 30분 첫 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 시즌3 첫 여행지로 아프리카의 숨은 보석 '에티오피아'를 낙점했다. 이어 '위대한 가이드3' 측은 유튜브 커뮤니티를 통해 비하인드 컷을 대거 공개했다.공개된 사진은 에티오피아의 광활하고도 생경한 풍경을 배경으로, 모험을 즐기는 멤버들의 모습을 담고 있다. 이번 시즌3는 단순한 여행을 넘어 극한의 '모험'을 표방할 예정이라고.무엇보다 멤버들의 극과 극 반응이 관전 포인트다. '오지 탐험'에 최적화된 김대호의 반짝이는 눈빛과 비장한 표정과 대비되는 익스트림 여행보다 도시 여행이 취향인 최다니엘은 미니버스 안에서 나 홀로 영혼이 가출한 듯 '체력 방전'의 표정을 짓고 있다.인증샷 남기기에 진심 모드인 막내 이무진과, 동생의 텐션에 맞춰 기꺼이 장난스러운 포즈를 취해주는 맏형 박명수의 티키타카도 눈에 띈다. 특히 새까만 화산재 위에서 방독마스크를 목에 건 채 인증샷을 남긴 네 사람의 모습은 마치 재난 영화를 방불케 한다. 이어 야간 캠핑 중 옹기종기 모여 앉아 라면을 끓여 먹는 모습에서는 낭만을 엿볼 수 있다.한편, MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 오는 6월 9일 화요일 저녁 8시 30분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr