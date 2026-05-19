ITZY 카운트다운 라이브 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 새 앨범 'Motto'(모토) 발매 기념 카운트다운 라이브를 성료했다.ITZY는 지난 18일 새 미니 앨범 'Motto'로 컴백했다. 멤버들은 신보 발매를 앞두고 JYP엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 카운트다운 라이브를 진행했다.있지는 새 앨범에 대해 "스스로에게도 많은 질문을 하며 준비한 앨범"이라고 소개했다. 이어 앨범 준비 과정 중 성장을 느꼈던 순간, 인터뷰로 구성된 트레일러 촬영 비하인드을 전했다. 앨범 언박싱, 녹음 에피소드 공개도 이어졌다. 타이틀곡 안무 일부를 미리 선보이며 음악방송 무대를 향한 기대를 키웠다.다섯 멤버는 "여름에 듣기 좋은 곡으로 찾아왔다. 올여름 저희 노래로 함께 좋은 추억 만들고 싶고 많은 힘을 드리고 싶다. 시원한 무대 보여드릴 수 있도록 열심히 준비할 테니 많은 기대 부탁드린다. ITZY가 걸어가는 모든 걸음에 함께해줘 감사하다. 믿지(팬덤명)와 함께하는 모든 선택과 과정이 기대된다. 곧 만나자"라고 컴백 소감을 밝혔다.새 타이틀곡 'Motto'는 청량하고 트렌디한 멜로디가 돋보이는 곡이다. 깊은 리버브 이펙트와 은은하고 길게 지속되는 패드 신스가 어우러져 신비롭고 입체적인 사운드를 만든다. 확신과 용기를 불어넣는 긍정적인 메시지가 초여름 계절감과 어울리는 시원한 곡 분위기와 조화를 이룬다.뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위를 차지했고, 19일 오전 8시 기준 신곡 멜론 핫 100(30일) 6위에 등극했다. 있지는 이날 공개된 'Motto' 안무 연습 영상을 시작으로 25일, 28일 각 자정 다양한 버전의 안무 영상을 순차 공개할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr