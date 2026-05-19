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사진출처_ SBS LIFE ‘더트롯쇼’ 방송캡처

성리가 강력한 음원 파워와 대중성을 입증하며 ‘더트롯쇼’ 1위 후보에 이름을 올렸다.성리를 MBN ‘무명전설’의 전설로 이끈 결승 1차전 신곡 ‘오늘 이 밤’이 SBS LIFE ‘더트롯쇼’에서 5월 셋째 주 1위 후보로 선정됐다. 이날 성리의 무대 출연은 스케줄로 인해 아쉽게도 불발되었으나, 무대 아래에서도 가려지지 않는 압도적인 존재감으로 음악 팬들의 이목을 집중시켰다.이번 1위 후보 등극은 최근 뜨거운 화제 속에 종영한 트롯 오디션 프로그램 ‘무명전설’ 직후 이뤄진 성과라는 점에서 그 의미가 남다르다. 프로그램 종영과 동시에 솔로 아티스트로서의 막강한 음원 파워를 과시하며 오디션을 통해 다져진 대중적 인기와 흥행 기세를 고스란히 이어받았다.‘더트롯쇼’ 차트는 음원 점수, 시청자 선호도, 방송 점수, 그리고 소셜 미디어 점수 등을 종합적으로 반영하는 만큼 이번 후보 등극은 성리의 대중적 화제성과 탄탄한 글로벌 팬덤의 화력을 단박에 입증하는 지표가 되고 있다.Mnet ‘프로듀스 101 시즌2’을 시작으로 MBN ‘무명전설’에 이르기까지 수많은 오디션 프로그램을 지나 온전히 자신의 이름 두 글자로 대중 앞에 선 성리의 진짜 질주는 이제 막 시작됐다. 매 무대 성장 서사를 쓰며 드라마틱한 감동을 선사했던 그가 앞으로 솔로 아티스트로서 어떤 다채로운 음악적 스펙트럼을 펼쳐 보일지 대중과 평단의 기대가 어느 때보다 뜨겁다.한편, 성리는 내달 포문을 여는 ‘무명전설 전국투어 콘서트’를 시작으로 올 한해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr