사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

가수 비와 김태희 부부의 유쾌한 가정사부터 치열한 예술적 투혼까지 담아낸 예능 프로그램이 대중의 이목을 집중시키고 있다.빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '꾸러기 표정 Red Red 퍼포먼스 지훈 Green Green '라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최근 넷플릭스 오리지널 시리즈 '사냥개들 시즌2'에서 극강의 빌런으로 분해 강렬한 인상을 남긴 가수 겸 배우 비가 게스트로 출연해 진행자 대성과 함께 깊이 있는 대화를 나누는 모습이 그려졌다.방송에서 비는 전 세계 시청자들을 사로잡았던 악역 임백정 캐릭터를 완성하기 위해 감내해야 했던 혹독한 몰입 과정과 외적인 변신 과정을 상세히 고백했다.비는 인물의 잔혹함에 정당성을 부여하지 않기 위해 "극악무도한 게 이유가 없어야 했다"라며 "서사가 없는 악역을 만들겠다는 게 감독님의 생각이셨다"라고 캐릭터의 탄생 배경을 설명했다. 이어 본연의 부드러운 인상을 지워내고 극단적인 파괴력을 시각화하기 위해 "몸은 괴물처럼 벌크업을 했다"라고 밝힌 데 이어 두피를 강하게 잡아당겨 눈매를 매섭게 고정하고 턱선과 눈썹을 날카롭게 다듬는 특수 분장을 감행했음을 털어놓았다.더욱이 촬영 이틀 전부터 가혹한 단식을 이어가며 신경을 날카롭게 벼려냈다는 비의 고백에 대성은 "형의 눈빛을 보고 오금이 저렸다"라며 극찬을 아끼지 않았다.그러나 이러한 철저한 메소드 연기는 일상생활에 뜻밖의 부작용을 낳으며 아내인 배우 김태희에게 꾸중을 듣는 반전 일화로 이어져 큰 웃음을 자아냈다. 비는 현장에서의 살벌한 감정 상태를 미처 정돈하지 못한 채 귀가했던 당시를 떠올리며 "그래서 실제로 혼났다"라며 "집에서도 그런 눈빛으로 하고 있다고"라고 아련한 표정으로 털어놓았다.카메라가 꺼진 후에도 배역의 잔상이 유령처럼 맴돌아 "컷하면 역할에서 빠져나와야 하는데 계속 화가 나 있는 거다"라며 식사가 다소 지체되거나 생리적인 현상을 즉각 해결하지 못할 때조차 가슴속에서 분노가 치밀어 올랐다고 고백해 캐릭터에 얼마나 깊이 침잠해 있었는지를 실감케 했다.아울러 향후 전개될 새로운 시즌의 제작 가능성에 대해서는 현재까지 구체적으로 확정된 바가 없음을 전하면서도 작품을 향해 뜨거운 성원을 보내준 전 세계 팬들을 향해 진심 어린 사은의 마음을 표했다.시대를 풍미했던 전설적인 댄스 가수의 발자취와 본업으로의 화려한 귀환에 대한 비하인드 스토리도 풍성하게 다뤄졌다.과거 대한민국을 뒤흔들었던 보잉 선글라스 패션의 유행을 주도했던 비는 당시 소속사 측에 이를 공식 기획 상품으로 출시하자고 제안했으나 무참히 거절당했던 일화를 회상하며 "만약에 그때 했으면 JYP가 20년 더 빨리 갔단 생각이 든다"라는 재치 있는 대사로 현장을 폭소케 했다.또한 세계적인 음악 축제인 코첼라 무대에서 대성이 선보였던 파격적인 트로트 퍼포먼스에 깊은 영감을 받았다며 자신 역시 향후 세계적인 무대 위에서 한국어의 위상을 드높이는 독창적인 공연을 펼치고 싶다는 예술적 포부를 내비치기도 했다.4년 만에 본업인 가수로 돌아와 최근 새 싱글 'FEEL IT (너야)'을 발표하며 활발한 행보를 이어가고 있는 비는 대성과 서로의 음악적 도전을 격려하며 훈훈하게 대담을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr