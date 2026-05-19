'나는 SOLO' 31기 정희가 옥순에게 찾아가 영식에 대한 이야기를 꺼낸다.
20일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 영식·정희·정숙의 삼각관계가 슈퍼 데이트를 기점으로 새로운 국면을 맞는다.
이날 공용 거실에서 영식과 마주한 정희는 "고민을 좀 했었는데 영식 님한테 쓰기로 했어"라고 말한다. 하지만 그는 이내 "정숙 님에 대한 좋은 감정이 단 1%라도 있냐?"고 묻는다. 영식은 당황한 기색을 감추지 못하며 "(정희 님도) 슈퍼 데이트권을 상철 님한테 쓸까 고민했으면서 그 마음은 뭐냐"고 되묻는다.
대화를 마친 정희는 옥순에게 가서 영식님이 답답하다며 불만을 토로한다. 정희는 "영식 님이 계속 그 사람(정숙)이 걸리는 것 같다"라며 "내가 9고 그 사람이 1이면 그 1을 왜 남겨두는 거냐"라고 말한다. 급기야 그는 "나중에라도 '차라리 정숙을 더 알아볼걸'이라는 후회가 생기면 어떡하냐"고 덧붙인다. 잠시 후 슈퍼 데이트에 나선 영식과 정희는 차 안에서부터 티격태격한다. 정희는 "왜 나한테 존댓말 써요?", "선 긋고 싶은 건가요?"라며 불편한 기색을 보인다. 영식은 "그냥 내 마음 내키는 대로 하는 거다"라고 답한다. 그러다 바닷가 카페에 도착한 두 사람은 솔직한 대화를 나눈다. 정희가 "둘을 저울질하는 듯한 말이 속상했다"고 하자 영식은 조심스레 자신이 정한 마음의 방향을 밝힌다.
'나는 SOLO'는 20일 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
20일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 영식·정희·정숙의 삼각관계가 슈퍼 데이트를 기점으로 새로운 국면을 맞는다.
이날 공용 거실에서 영식과 마주한 정희는 "고민을 좀 했었는데 영식 님한테 쓰기로 했어"라고 말한다. 하지만 그는 이내 "정숙 님에 대한 좋은 감정이 단 1%라도 있냐?"고 묻는다. 영식은 당황한 기색을 감추지 못하며 "(정희 님도) 슈퍼 데이트권을 상철 님한테 쓸까 고민했으면서 그 마음은 뭐냐"고 되묻는다.
대화를 마친 정희는 옥순에게 가서 영식님이 답답하다며 불만을 토로한다. 정희는 "영식 님이 계속 그 사람(정숙)이 걸리는 것 같다"라며 "내가 9고 그 사람이 1이면 그 1을 왜 남겨두는 거냐"라고 말한다. 급기야 그는 "나중에라도 '차라리 정숙을 더 알아볼걸'이라는 후회가 생기면 어떡하냐"고 덧붙인다. 잠시 후 슈퍼 데이트에 나선 영식과 정희는 차 안에서부터 티격태격한다. 정희는 "왜 나한테 존댓말 써요?", "선 긋고 싶은 건가요?"라며 불편한 기색을 보인다. 영식은 "그냥 내 마음 내키는 대로 하는 거다"라고 답한다. 그러다 바닷가 카페에 도착한 두 사람은 솔직한 대화를 나눈다. 정희가 "둘을 저울질하는 듯한 말이 속상했다"고 하자 영식은 조심스레 자신이 정한 마음의 방향을 밝힌다.
'나는 SOLO'는 20일 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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