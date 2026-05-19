31기 정희가 영식에게 불만을 토로한다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

31기 정희가 영식에게 불만을 토로한다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 31기 정희가 옥순에게 찾아가 영식에 대한 이야기를 꺼낸다.20일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 영식·정희·정숙의 삼각관계가 슈퍼 데이트를 기점으로 새로운 국면을 맞는다.이날 공용 거실에서 영식과 마주한 정희는 "고민을 좀 했었는데 영식 님한테 쓰기로 했어"라고 말한다. 하지만 그는 이내 "정숙 님에 대한 좋은 감정이 단 1%라도 있냐?"고 묻는다. 영식은 당황한 기색을 감추지 못하며 "(정희 님도) 슈퍼 데이트권을 상철 님한테 쓸까 고민했으면서 그 마음은 뭐냐"고 되묻는다.대화를 마친 정희는 옥순에게 가서 영식님이 답답하다며 불만을 토로한다. 정희는 "영식 님이 계속 그 사람(정숙)이 걸리는 것 같다"라며 "내가 9고 그 사람이 1이면 그 1을 왜 남겨두는 거냐"라고 말한다. 급기야 그는 "나중에라도 '차라리 정숙을 더 알아볼걸'이라는 후회가 생기면 어떡하냐"고 덧붙인다.잠시 후 슈퍼 데이트에 나선 영식과 정희는 차 안에서부터 티격태격한다. 정희는 "왜 나한테 존댓말 써요?", "선 긋고 싶은 건가요?"라며 불편한 기색을 보인다. 영식은 "그냥 내 마음 내키는 대로 하는 거다"라고 답한다. 그러다 바닷가 카페에 도착한 두 사람은 솔직한 대화를 나눈다. 정희가 "둘을 저울질하는 듯한 말이 속상했다"고 하자 영식은 조심스레 자신이 정한 마음의 방향을 밝힌다.'나는 SOLO'는 20일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr