‘결혼 2번’ 이아영, 웨딩 화보 공개…유명 변호사와 재혼

‘돌싱글즈’ 이아영이 재혼 웨딩 화보를 마쳤다.지난 18일 이아영은 변호사 심규덕과 웨딩 화보를 촬영했다. 두 사람은 ‘돌싱글즈’ 멤버로 재혼을 앞두고 있다.2013 미스맥심 콘테스트(미맥콘) 준우승에 빛나는 이아영은 3년간의 결혼 생활 끝에 이혼했으며 슬하에 비양육 중인 딸이 있는 것으로 알려졌다. '돌싱글즈1' 출연 당시 남성 출연자 추성연과 최종 커플이 됐으나 현실적인 이유로 실제 연인 관계로 발전하지는 못했다.서울대 출신의 변호사인 심규덕은 '돌싱글즈5'에 출연한 이력이 있다. 당시 심규덕은 박혜경이 최종 커플이 됐고 이후 한 달여 간 만남을 이어갔으나 헤어졌다고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr