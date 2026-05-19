배우 변우석과 연출을 맡은 박준화 감독이 각 공식 행사에 참석한다./사진=텐아시아DB, MBC 제공

배우 변우석과 연출을 맡은 박준화 감독이 각 공식 행사에 참석한다./사진제공=MBC

서경덕 교수가 '21세기 대군부인' 역사 왜곡 논란을 지적했다./사진=서경덕 교수 SNS

변우석이 '21세기 대군부인' 역사 왜곡 논란 관련해 사과했다./사진=변우석 SNS

역사 왜곡 논란에 휩싸인 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'의 후폭풍이 종영 이후에도 이어지는 가운데, 배우 변우석과 연출을 맡은 박준화 감독이 공식 행사에 참석한다.19일 제작사 카카오엔터테인먼트에 따르면 박 감독은 각종 논란 속에서도 예정된 종영 인터뷰를 변동 없이 진행하기로 했다. 일반적으로 종영 인터뷰는 작품 소감과 촬영 비하인드, 흥행 성과 등을 돌아보는 자리지만, 이번에는 역사 왜곡 논란과 관련한 입장 표명에 관심이 집중되고 있다.'21세기 대군부인'은 최종회에서 자체 최고 시청률 13.8%를 기록하며 흥행 성과를 냈다. 그러나 방영 내내 연기력 논란과 세계관 설정, 고증 문제가 꾸준히 제기됐다. 특히 지난 15일 방송된 11회 즉위식 장면이 논란의 결정적 계기가 됐다.문제가 된 장면은 이안대군(변우석 분)의 즉위식이었다. 극 중 신하들이 새 왕을 향해 '만세' 대신 '천세'를 외쳤고, 자주국 황제를 상징하는 십이면류관 대신 제후국을 의미하는 구류면류관이 사용됐다는 지적이 나왔다. 일부 시청자들은 한국의 자주적 정체성을 훼손한 표현이라며 반발했다.논란이 커지자 제작진은 공식 사과문을 발표하고 국내 재방송과 VOD 서비스에서 문제 장면의 음성과 자막을 수정하겠다고 밝혔다. 하지만 단순한 대사 실수나 소품 오류를 넘어 작품 전반의 역사 인식 문제라는 비판이 이어지며 여론은 쉽게 가라앉지 않는 분위기다.서경덕 성신여대 교수 역시 SNS를 통해 "중국 동북공정에 빌미를 제공했다"고 지적했다. 이어 "누리꾼들의 비판이 이어지자 제작진은 16일 뒤늦게 사과문을 게재했다"며 "현재 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산하고 있는 상황"이라고 비판했다.출연진 인터뷰 일정에도 변화가 생겼다. 당초 성태주 역 배우 이재원은 출연진 중 유일하게 종영 인터뷰를 진행할 예정이었지만, 논란을 고려해 일정을 취소했다. 이재원 측은 작품을 둘러싼 상황을 무겁게 받아들이고 있다는 입장을 전했다. 반면 박준화 감독은 예정대로 취재진과 만난다. 배우들이 공식 인터뷰를 진행하지 않는 상황에서 연출자인 박 감독에게 책임 있는 설명을 요구하는 목소리도 커지고 있다.변우석 역시 지난 18일 사과문을 통해 "작품의 역사적 맥락과 의미, 시청자들이 이를 어떻게 받아들일 수 있을지에 대한 고민이 부족했다"고 고개를 숙였다. 그는 오늘(19일) 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회에 참석할 예정으로, 논란 이후 처음 공식 석상에 선다는 점에서도 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr