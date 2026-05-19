사진=SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'

사진=SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'

그룹 있지가 소속사 선배 그룹과의 챌린지를 향한 기대감을 키웠다.지난 18일 방송된 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'(이하 '영스')에는 그룹 있지(ITZY)가 출연했다. 이날 있지는 새 미니 앨범 'Motto(모토)' 비하인드와 챌린지 관련 이야기를 풀어놨다.멤버들은 '영스트리트'에서 신곡 첫 라이브 무대를 선보이며 비하인드를 전했다. 역주행 신드롬을 일으켰던 'That's A No No' 안무가가 이번 'Motto' 안무에도 참여했다고. 있지는 "'대추노노'와는 살짝 결이 달라 또 다른 매력을 보여드릴 수 있을 것"이라고 예고했다.함께 챌린지를 하고 싶은 아티스트로는 소속사 선배 그룹 트와이스 모모를 언급했다. 있지는 "가사에 '모모로 모모모모'라는 부분이 있어 트와이스 모모 선배님과 함께 'Motto' 챌린지를 하고 싶다"고 해 웃음을 자아냈다.한 청취자는 'That's A No No' 챌린지 조회수 1위를 차지한 데이식스 원필과 다시 한번 함께하는 모습을 보고 싶다는 사연을 보냈다. 유나는 "원필 선배님이 또 한 번 함께해 주시면 좋을 것 같다"며 음성 편지를 남겼다.있지의 새 미니 앨범 'Motto'는 지난 18일 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr