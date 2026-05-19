'동상이몽2'에 출연하는 박위, 송지은 부부 / 사진=송지은 인스타그램

'동상이몽2'에 출연하는 박위, 송지은 부부 / 사진제공=SBS

결혼 2년 차 부부 송지은, 박위가 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'에서 눈물을 쏟아 모두를 놀라게 한다.19일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 박위, 송지은 부부의 신혼 일상이 방송 최초로 공개된다.앞서 진행된 녹화에서 박위, 송지은 부부는 특별한 데이트에 나섰다. 특히 박위는 장애인도 함께 즐길 수 있는 한국 최초의 특별한 체험을 준비해 눈길을 끌었다.하지만 박위가 돌연 울컥한 모습을 보여 모두를 놀라게 했다. 그는 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 속마음을 털어놓으며 눈물을 쏟았다. 옆에서 이를 지켜보던 송지은 역시 끝내 눈물을 보인다고. 신혼 데이트 도중 두 사람이 눈물을 쏟은 사연은 무엇일지 관심이 쏠린다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr