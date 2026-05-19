그룹 티아라 멤버 효민이 고소영의 장보기 스킬에 감탄하고 있다. / 사진=효민 SNS

사진=효민 SNS

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그룹 티아라 멤버 효민이 배우 고소영의 살림 능력에 감탄했다.효민은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "온니 장 보는 스킬 배우러"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 효민이 대형 마트에서 고소영의 뒤를 졸졸 따라 다니고 있는 모습. 이후 다른 사진에서 고소영이 고기를 고르자 효민은 감탄한 듯 뒤에서 입을 막은 채 바라봤다. 그러면서 "K 엄마는 다르시다"라고 적었다.한편 효민은 2009년 티아라 멤버로 데뷔했다. 티아라는 '거짓말', '보핍보핍'(Bo Peep Bo Peep), '롤리폴리'(Roly-Poly), '러비더비'(Lovey-Dovey), '너 때문에 미쳐' 등 수많은 히트곡을 내고 활동했다.효민은 지난해 4월 서울 신라호텔에서 비연예인 금융맨과 백년가약을 맺었다. 효민의 남편은 베인캐피탈 서울 사무소의 김현승 전무로 알려졌다. 1979년생인 김 전무는 효민의 10살 연상이다.김 전무는 서울대학교 산업공학과를 졸업한 수재로 알려졌으며, 2018년부터 베인캐피탈에 합류한 것으로 전해졌다. 베인캐피탈은 최근 국내 M&A 시장에서 활발한 움직임을 보이며 주목받는 글로벌 PEF(사모펀드) 중 하나로 꼽힌다. 그는 베인캐피탈 서울 사무소에서도 주요 딜과 포트폴리오 관리를 맡고 있는 핵심 인력이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr