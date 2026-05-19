그룹 아이브 장원영이 공항에서 포착돼 인사하고 있다. 장원영은 2025 AAA에 MC로 발탁됐다. 6년 연속이다./사진 = 텐아시아 DB

그룹 아이브(IVE) 장원영이 'Asia Artist Awards' MC로 6년 연속 발탁됐다. 지난 5년간 잡았던 마이크를 올해도 어김 없이 잡는다.19일 'Asia Artist Awards'(아시아 아티스트 어워즈, 이하 'AAA 2026')에 따르면 장원영은 오는 12월 5~6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 열리는 'AAA 2026' MC를 맡는다. 장원영 외 추가 MC 라인업은 추후 공개될 예정이다.장원영은 이번 발탁으로 6년 연속 'AAA' 진행을 맡게 됐다. 'AAA'와 남다른 의리가 눈길을 끈다. 매년 안정적인 진행 능력과 센스 있는 리액션, 무대 위 존재감으로 시상식을 이끌어온 그는 올해도 'AAA 퀸'다운 면모를 보여줄 것으로 기대된다.'AAA 2026'은 지난해 '10주년 AAA 2025'가 개최됐던 가오슝 내셔널 스타디움에서 다시 열린다. 올해 시상식 역시 K팝과 드라마, 영화 분야 아티스트들이 함께하는 글로벌 축제로 꾸려질 예정이다.'Asia Artist Awards'는 배우와 가수를 통합해 시상하는 국내 최초의 통합 시상식이다. 한 해 동안 활약한 K팝, K드라마, K무비 주역들이 참석해 온 만큼, 올해 라인업에도 관심이 쏠리고 있다.한편 스타뉴스가 주최하는'AAA 2026' 아티스트 라인업은 순차적으로 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr