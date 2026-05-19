배우 한지민이 개인 인스타그램을 통해 근황을 전했다. / 사진=한지민 인스타그램 캡처

배우 한지민이 호주에서 여유로운 시간을 보내고 있다. / 사진=한지민 인스타그램 캡처

배우 한지민이 여유로운 분위기를 자아내는 일상 사진을 공개했다. / 사진=한지민 인스타그램 캡처

배우 한지민이 자신의 조카와 함께 찍은 사진을 공개했다.한지민은 지난 17일 개인 인스타그램을 통해 호주 여행에서 찍은 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진에는 한지민이 호주 여행을 떠나 여유로움을 즐기고 있는 듯한 분위기가 담겼다.특히 한 남성과 찍힌 뒷모습 사진이 눈길을 끌었다. 한지민은 우월한 기럭지를 자랑하는 남성과 함께 손을 잡고 자연 경관을 둘러보는 모습이다. 남성의 정체는 다름이 아닌 한지민의 조카였다. 한지민은 "조카 분 키가 나랑 비슷할 듯"이라는 배구 선수 김연경의 댓글에 "전혀. 내 옆이라 그래"라고 답글을 남겼다.한편 한지민은 밴드 잔나비의 멤버 최정훈과 2024년부터 공개 열애 중이다. 한지민은 1982년생, 최정훈은 1992년생으로 10살 연상연하 커플이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr