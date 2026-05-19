전소미가 '짠한형'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

전소미가 아이오아이 데뷔 당시를 이야기했다.

전소미가 아이오아이 데뷔 당시 순위를 경쟁했던 김세정과 묘하게 어색한 사이였다고 고백했다.18일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 'I.O.I 전소미 최유정 청하 유연정 [짠한형 EP.145] 10년 만에 프듀 썰.mov'이라는 제목의 영상이 게시됐다.오디션 프로그램으로 결성됐던 아이오아이(I.O.I)는 10년 만에 다시 뭉치게 됐다. 신동엽은 당시를 회상하며 "그거 하면서 등급을 매겼지 않나. 그거 보면서 '저 마음이 어떨까' 싶었다"고 말했다. 유연정은 "돼지고기도 아니고, 한우도 아니고"라며 넋두리해 폭소케 했다.전소미는 "저는 중학생이었는데, 실제로 세정 언니와 좀 어색했다"라고 털어놓았다. 전소미와 김세정은 당시 1, 2위 순위를 다퉜다. 전소미는 "출연했을 당시에는 제가 철 없는 중학생이었다. '내가 이 방송을 조금 더 다음주엔 이렇게 해서 이 언니 이겨야지'라는 생각도 못했다. 그런데 어느 순간부터 세정 언니랑 저랑 확 좁혀져서 1위, 2위 그랬다. 우리도 모르게 무의식적으로 신경이 계속 쓰였다"고 회상했다. 이어 "갑자기 데뷔를 했는데 '너네 한 팀이니까 이제 사이 좋게 잘 지내' 그러더라. 실제로 그때 세정 언니랑 좀 어색했다"라고 말했다.김유정은 "저희가 만우절날 발표가 됐다. 그러고서 11명이 엔터에서 모였던 날이 있다. 이 기류가 생각보다 (묘했다)"고 거들었다. 하지만 청하는 "너네만 그랬던 것 같다"더니 유연정 쪽으로 몸을 기울이며 "우리는 '우와' 그랬다"고 반박해 웃음을 자아냈다. 당시 최종 순위는 전소미 1위, 김세정 2위였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr