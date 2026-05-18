지예은/ 사진=텐아시아 DB

사진=SBS '런닝맨' 캡처

댄서 바타와 공개 열애 중인 배우 지예은이 족상으로 연애운을 봤다.17일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 멤버들이 족상으로 운세를 보는 모습이 전파를 탔다.이날 지예은은 멤버들 중 가장 먼저 족상을 봤다. 전문가는 "아치가 움푹 들어가 족상이 좋다. 평균 여성보다 발등도 높다"라고 평가했다. 이어 "능력이 좋아 5년 뒤부터 매우 좋아진다. 특히 불혹 무렵부터 상승세가 크게 온다"라고 말했고, 멤버들은 "귀인을 만나겠다"라고 했다.다만 연애운에 대해서는 "좋은 것도 있고 나쁜 것도 있다"며 "본인의 에너지와 파워는 강한데 배우자 쪽이 조금 약하다"고 말했다. 그는 "연애운은 좋다. 결혼운은 좀 갔다 오면 좋겠다"고 했고, 지예은은 "무슨 그런 말씀을 하시냐"고 발끈해 웃음을 자아냈다.앞서 지예은과 댄서 바타는 지난달 13일 열애를 인정하고 공개 연애에 나섰다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr