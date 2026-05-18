그룹 2NE1/사진=산다라박 인스타그램 캡처

그룹 2NE1/사진=산다라박 인스타그램 캡처

그룹 2NE1 멤버들이 데뷔 17주년을 기념해 박봄을 포함한 모든 멤버가 함께한 모습을 공유했다.산다라박은 지난 17일 자신의 SNS 채널에 "해피 17주년~!!!"이라는 문구와 함께 사진을 게시했다. 해당 사진에는 CL, 공민지, 산다라박, 박봄까지 네 멤버의 모습이 모두 담겼다. 멤버들 사이의 화목한 분위기가 드러나 눈길을 끈다.공민지 역시 같은 날 "Happy 17th Anniversary to us"라는 글과 함께 산다라박이 올린 것과 동일한 사진을 공유하며 데뷔 17주년을 자축했다.현재 투애니원은 박봄이 건강상의 사유로 활동을 중단함에 따라 3인 체제로 운영되고 있다. 박봄의 활동 중단 이후 일각에서는 멤버 간의 불화설이 제기되기도 했다.지난 3월 박봄이 과거 논란과 관련해 억울함을 토로하며 산다라박을 겨냥한 듯한 게시물을 올린 게 발단이 됐다. 당시 산다라박은 "마약을 한 적 없다. 그녀가 건강하길 바란다"라고 언급하며 해당 논란에 선을 그었다. 이후 산다라박과 CL이 박봄의 SNS 계정을 언팔로우하고, 박봄을 제외한 3인 중심의 단체 사진을 게시하면서 이들의 관계를 둘러싼 추측이 이어졌다.그러나 이번 데뷔 17주년 기념일에 산다라박과 공민지가 활동을 중단한 박봄이 포함된 사진을 나란히 올리며 기념일을 챙겨 시선을 끌었따. 그간의 우려와 달리 여전한 팀워크를 보여주는 행보로 풀이된다.한편 투애니원은 2009년 5월 17일 정식 데뷔해 올해로 활동 17년 차를 맞았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr