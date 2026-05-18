배우 변우석이 아이유와 함께 포즈를 취하고 있다. / 사진=변우석 SNS

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드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란에 주연 배우 아이유에 이어 변우석도 고개를 숙였다.변우석은 18일 자신의 인스타그램을 통해 "주말 동안 행여 저의 말이 또 다른 피해를 주지 않을까 우려와 걱정을 했다"며 "작품으로 인해 불편함과 우려를 느끼신 분들께 무거운 마음을 담아 글을 올린다"고 말문을 열었다.변우석은 "작품이 촬영되고 연기하는 과정에서 작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고, 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다"며 고개를 숙였다.이어 변우석은 "시청자분들의 말씀을 통해 성찰과 반성을 하게 되었고, 배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한번 깊이 새기게 되었다"고 덧붙였다.변우석은 "'21세기 대군부인'과 이안대군을 아껴주시고 조언을 주셨던 모든 분들께 다시 한번 감사드린다"면서도 "앞으로 더욱 신중하고 깊이 있는 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠다. 죄송하다"고 거듭 사과했다.변우석이 출연한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'은 방영 초반까지만 해도 높은 관심을 얻었다. 현대 입헌군주제 세계관과 화려한 영상미 그리고 아이유와 변우석의 조합으로 큰 화제를 얻었다.그러나 후반부로 갈수록 궁 화재 장면의 반복과 개연성 부족, 입헌군주제 설정에 대한 아쉬움이 제기됐다. 특히 극 중 즉위식 장면과 다도 장면 등에서 역사 고증 논란이 일어 제작진이 고개를 숙였다.주연 배우 아이유도 지난 16일 '21세기 대군부인' 단체 관람 자리에서 "실망 끼쳐드리거나 미흡한 모습을 보여리는 건 정말 내 잘못"이라며 "더 책임감을 가지고 임하겠다"라며 눈물을 보이기도 했다.한편 16일 종영한 '21세기 대군부인'은 13.8%의 시청률을 기록하며 막을 내렸다.안녕하세요 배우 변우석입니다.주말 동안 행여 저의 말이 또 다른 피해를 주지 않을까 우려와 걱정을 했습니다. 작품으로 인해 불편함과 우려를 느끼신 분들께 무거운 마음을 담아 글을 올립니다.작품이 촬영되고 연기하는 과정에서 제가 작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했습니다. 시청자분들의 말씀을 통해 성찰과 반성을 하게 되었고 배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한번 깊이 새기게 되었습니다.진심으로 죄송하다는 말씀 올립니다.그동안 ‘21세기 대군부인’과 이안대군을 아껴주시고 조언을 주셨던 모든 분들께 다시 한번 감사드리며 앞으로 더욱 신중하고 깊이 있는 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠습니다. 죄송합니다.변우석 드림정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr