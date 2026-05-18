사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램

사진=그룹 에스파 카리나 인스타그램

그룹 에스파 멤버 카리나가 스모키 메이크업도 '찰떡' 소화하는 미모를 자랑했다.카리나는 지난 17일 자신의 인스타그램 계정에 "마지막이니까"라는 문구와 함께 사진을 게시했다.이날 공개된 사진에는 음악방송 녹화를 앞둔 카리나가 대기 공간 복도에서 포즈를 취하는 모습이 담겼다.그는 블랙 크롭톱 상의에 화려한 액세서리를 매치하고 긴 머리를 늘어뜨린 스타일을 선보였다. 카리나는 머리카락을 정돈하는 과정에서 무표정하면서도 시크한 분위기를 연출하며 특색 있는 메이크업을 강조했다.한편, 카리나가 속한 에스파는 오는 29일 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매하고 본격적인 활동을 시작할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr