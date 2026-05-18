배우 김영옥이 남편상을 당했다.
김영옥 소속사 매니지먼트 윤산은 지난 17일 오전 김영옥의 남편이자 전 KBS 아나운서 김영길의 별세 소식을 전했다. 향년 88세.
김영길은 1959년 KBS 춘천방송국 5기 아나운서로 입사해 CBS 아나운서 실장, 보도부장, 방송부장 등을 지냈다. 김영옥과는 중앙대에서 인연을 맺었으며, KBS 춘천방송국에서 아나운서로 함께 근무했다. 두 사람은 1960년 결혼했다.
빈소는 서울성모장례식장 12호실에 마련됐다. 발인은 19일 오전 8시, 장지는 경기 파주 동화경모공원이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
김영옥 소속사 매니지먼트 윤산은 지난 17일 오전 김영옥의 남편이자 전 KBS 아나운서 김영길의 별세 소식을 전했다. 향년 88세.
김영길은 1959년 KBS 춘천방송국 5기 아나운서로 입사해 CBS 아나운서 실장, 보도부장, 방송부장 등을 지냈다. 김영옥과는 중앙대에서 인연을 맺었으며, KBS 춘천방송국에서 아나운서로 함께 근무했다. 두 사람은 1960년 결혼했다.
빈소는 서울성모장례식장 12호실에 마련됐다. 발인은 19일 오전 8시, 장지는 경기 파주 동화경모공원이다.
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