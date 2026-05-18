김영옥/ 사진=텐아시아 DB

배우 김영옥이 남편상을 당했다.김영옥 소속사 매니지먼트 윤산은 지난 17일 오전 김영옥의 남편이자 전 KBS 아나운서 김영길의 별세 소식을 전했다. 향년 88세.김영길은 1959년 KBS 춘천방송국 5기 아나운서로 입사해 CBS 아나운서 실장, 보도부장, 방송부장 등을 지냈다. 김영옥과는 중앙대에서 인연을 맺었으며, KBS 춘천방송국에서 아나운서로 함께 근무했다. 두 사람은 1960년 결혼했다.빈소는 서울성모장례식장 12호실에 마련됐다. 발인은 19일 오전 8시, 장지는 경기 파주 동화경모공원이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr