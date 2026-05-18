아이유가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

아이유과 팬들과 만났다./사진=SNS 갈무리

'21세기 대군부인' /사진=MBC

아이유가 '21세기 대군부인'을 둘러싼 각종 논란에 대해 간접적으로 심경을 전했다./사진제공=MBC

가수 겸 배우 아이유가 '21세기 대군부인'을 둘러싼 각종 논란에 관해 간접적으로 심경을 전했다.아이유는 지난 16일 자신의 생일을 맞아 CGV 용산아이파크몰에서 팬들과 함께 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 최종회를 단체 관람하는 이벤트를 진행했다. 아이유는 팬들에게 감사 인사를 전하던 중 최근 여러 생각이 많았다고 털어놨다. 그는 "요즘 앨범도 준비하고 있고 드라마도 끝을 향해 가는 중이라 그런지 더 책임감을 가지고 잘해야겠다고 생각한다"고 말했다.이어 "제가 더 잘해야 하는데 여러분께 조금이라도 실망을 드리거나 미흡한 모습을 보여드린 건 제 잘못"이라며 "더 책임감을 가지고 잘해나가겠다. 유애나에게도 자랑스러운 사람이 되어야 하니까 최근 더 생각이 많았다"고 밝혔다. 또 "여러분의 사랑을 받는 사람인 만큼 더 책임감을 갖고 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있는 사람이 되기 위해 시간을 허투루 쓰지 않고 살겠다"고 덧붙였다.아이유는 "여전히 부족한 부분이 많은 저를 사랑해주시고 응원해주셔서 감사하다"며 "여러분이 해주시는 말씀은 다 이유가 있고 제가 받아들여야 하는 말이라고 생각한다. 부족한 부분이 있으면 더 말씀해주시고 혼내주시고 다그쳐달라. 더 나은 사람이 되도록 노력하겠다"고 말했다. 이어 "더 좋은 모습을 보여드리고 싶은데 부족한 부분이 있어서 미안하다"며 "그래도 계속 기회를 주고 애정 어린 시선을 보내주셔서 감사하다. 정말 더 노력하고 잘하겠다"고 전했다.'21세기 대군부인'은 입헌군주제를 배경으로 한 판타지 로맨스 드라마로, 아이유와 변우석의 만남만으로 방송 전부터 큰 화제를 모았다. 그러나 방송 이후 배우들의 연기력 논란과 설정 오류, 연출 문제, 역사 고증 및 왜곡 논란 등이 이어지며 잡음이 끊이지 않았다.특히 최종회를 앞두고는 극 중 왕의 즉위식 장면에서 사용된 '구류면류관'과 '천세' 표현 등이 논란이 되며 역사 왜곡 지적까지 불거졌다. 이에 제작진은 공식 사과와 함께 재방송 및 VOD, OTT 서비스에서 관련 장면을 수정하겠다고 밝혔다.앞서 '21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸이자 일부 누리꾼은 배우들 역시 책임에서 벗어날 수 없다고 지적했다. 이들은 "한 프로젝트에서 가장 큰 영향력을 가진 건 배우들", "가장 많은 주목과 이익을 얻는 만큼 책임 있는 태도가 필요하다", "시청자들은 배우들을 믿고 작품을 본 것 아니냐" 등의 반응을 보였다.또한 역사 왜곡 논란 끝에 편성이 취소되고 전 회차 폐기된 SBS 드라마 '조선구마사' 사례를 언급하며 "배우들도 뒤로 빠져서는 안 된다"는 의견이 이어졌다. 그런 가운데 '21세기 대군부인' 출연 배우 중에서는 아이유만이 이번 논란과 관련해 간접적으로 심경을 전한 상태다.'21세기 대군부인'은 지난 16일 방송된 최종회에서 전국 기준 시청률 13.8%(닐슨코리아)를 기록하며 자체 최고 시청률로 종영했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr