사진=고준희 유튜브

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배우 고준희가 유튜브 채널에 대한 아버지의 남다른 애정을 공개했다.18일 유튜브 채널 '고준희 GO'에서는 배우 고준희와 아버지가 함께 여름 보양식을 먹으며 현실 부녀 케미를 선보였다.이날 고준희는 "댓글에 자꾸 아빠 언제 나오냐고 한다. '아빠랑 계속 나오면 안 되냐', '아빠 나오는 게 제일 재밌다'는 반응이 많다"면서 "이거 내 채널이다"라고 강조해 웃음을 자아냈다.고준희는 최근 MBN의 연예인 가족 관찰 리얼리티 '남의 집 귀한 가족' 출연을 확정했다. 그는 "최근 기사도 났다. '고준희 유튜브 열심히 하더니 경사'라고 하더라"며 특히 아버지 출연을 원하는 반응이 쏟아졌다고 자랑했다.고준희가 '연예인병'을 지적하자, 아버지는 유튜브에서 보이는 팬들의 관심에 대해 "잠깐의 관심이다. 우리는 또 분수를 잘 알아야 한다"며 차분한 반응을 보였다.고준희는 "댓글에 '아버지 같은 남자 만났으면 좋겠다', '엄청 매너 있다', '인상이 포근하다'는 글이 많다"고 읽어줬다. 그러면서 "결혼은 내가 알아서 하겠다"며 잔소리에 귀를 막았다. 이에 아버지는 "결론적으로는 아빠 같은 남자는 별로라는 이야기 아니냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.최근 15시간 예능 촬영을 진행했다는 고준희는 "사실 가족 예느 섭외가 많았지만, 내가 다 거절했다. 부모님이 유튜브 잠깐 찍는 것도 힘들어했는데 방송은 10시간 이상 촬영한다. 이번에 한 번 촬영하고 3박 4일 앓아누웠다"며 부모님을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.이에 아버지는 "보통 일상에서 접할 수 있는 환경이 아니니까 스트레스도 받고 힘들었다"면서 "직접 해보니까 우리 딸이 저렇게 힘들게 일하는구나 싶더라. 쉬운 게 아니었다"며 딸의 직업에 대한 존중과 이해를 드러냈다.마지막으로 아버지는 "우리 애가 천방지축이고, 아빠한테 어리광 피우는 철없는 딸처럼 보이지 않게 편집해달라"고 당부했다. 고준희는 "난 상관없다. 댓글 신경 쓰지 마라. 스타가 되려면 그렇게 너무 댓글에 일희일비하면 안 된다"고 조언해 폭소케 했다.한편, 고준희 아버지는 공군 파일럿(조종사) 출신으로 알려져 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr