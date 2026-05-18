이희준이 증인으로 법정에 선다./사진제공=ENA

이희준이 증인으로 법정에 선다./사진제공=ENA

박해수, 이희준이 법정에서 다시 마주한다.18일 방송되는 ENA 월화드라마 ‘허수아비’ 9회에서는 강태주(박해수 분)가 임석만(백승환 분) 재판에 증인으로 출석한다.지난 방송에서 강태주와 차시영(이희준 분)의 갈등은 극에 달했다. 불법 수사로 억울한 누명을 쓰고 안타까운 죽음을 맞은 이기범(송건희 분)의 빈소에는 얼굴조차 비치지 않았던 사람들이 차시영 어머니의 장례식장에 모인 것을 본 강태주는 울분이 치밀어 올랐다. 결국 그는 장례식장을 난장판으로 만들었고, 이에 화가 난 차시영은 강태주에게 가혹 행위 혐의를 뒤집어씌웠다. 이 일로 강성을 떠나게 된 강태주는 차시영을 향해 “넌 내가 꼭 깨부순다”라고 다짐하고 돌아섰다.이날 공개된 사진은 강성 연쇄살인사건 피의자 임석만의 재판 현장을 담고 있다. 무엇보다 임석만을 진범으로 확신하며 검거한 강태주가 ‘증인석’에 앉아 있어 호기심을 유발한다. 강태주의 반응을 떠보듯 질문을 이어가는 차시영의 표정은 속내를 알 수 없다. 두 사람의 미묘한 신경전을 지켜보는 임석만의 눈빛에는 불안과 기대가 스친다.예고편 영상에서 강태주는 또 다른 살해 피해자의 시체를 발견하며 강성 연쇄살인사건이 아직 끝나지 않았음을 직감했다. 차시영은 “시신을 직접 본 사람은 모방 살인이 가능하단 이야기네요?”라며 강태주를 범인으로 몰아갔다. 만약 새로운 살인 사건이 연쇄살인범의 소행으로 확인된다면, 임석만이 억울한 누명을 벗고 불법 수사 정황도 드러나는 상황. 차시영이 강태주를 이번 재판의 증인으로 소환한 이유는 무엇인지 주목된다.‘허수아비’ 제작진은 “9회에서는 징계 발령을 받아 무원으로 떠난 강태주가 그곳에서 새로운 단서를 포착하며 사건은 또 다른 국면으로 접어든다”며 “임석만 사건과 관련된 진실들이 조금씩 드러나는 가운데, 2019년 현재 이기환(정문성 분)의 충격적인 진술은 예상치 못한 파장을 불러올 것”이라고 귀띔했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr