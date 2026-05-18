사진=풍자 유튜브

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방송인 풍자가 32kg 감량 이후 처음으로 "다이어트 중단"을 선언했다.18일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '저 제주도살아요! 풍자의 제주살이 시작'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 풍자는 제주살이를 시작했다. 제주 숙소에 도착하자마자 들뜬 모습을 감추지 못한 그는 "저 제주도 살러 왔다. 서울에서 할 수 있는 스케줄을 진짜 몰아서 다 하고 며칠 동안 제주도에서 쉬려고 왔다"고 밝혔다.풍자는 이번 제주살이를 위해 숙소도 직접 하나하나 찾아봤다고 설명했다. 그는 "집을 구한 건 아니고 평소 가보고 싶었던 제주 숙소들을 추려놨다. 유류할증료 상승으로 예약이 어려워서 가능한 곳들로 하루씩 옮겨 다닐 예정"이라고 말했다.첫 숙소에 도착한 풍자는 넓은 정원과 귤나무, 야자수, 노천탕까지 공개하며 감탄을 쏟아냈다. 특히 그는 야외 노천탕을 가리키며 "이거 때문에 이 집 예약했다"고 말했다.풍자는 "이런 데 살고 싶다. 제주도에 빠져서 이사 오면 어떡하냐. 왜 사람들이 제주 한 달 살기를 하는지 알겠다"며 "재수없는 X들을 다 차단할 거다. 내 행복한 시간을 위하여"라고 너스레를 떨었다.무엇보다 눈길을 끈 건 다이어트 중단 선언이었다. 최근 32kg 감량으로 화제를 모았던 풍자는 제주 음식 앞에서 솔직한 마음을 드러냈다.그는 고사리 해장국, 몸국, 빙떡, 뿔소라 등을 소개하며 "제주도 음식 진짜 너무 좋아한다. 마음먹었다. 제주도 있는 동안은 다이어트 안 할 거다. 잠시 스톱"이라고 선언해 놀라게 했다.풍자는 "생각해 봐라. 제주도 일상을 공유하는데 여기서 샐러드 먹고 있으면 얼마나 재수 없겠냐"고 말해 웃음을 안겼다. 다음날 그는 "다이어트 해서 위가 줄은 줄 알고 음식을 너무 적게 사왔다. 먹을 게 없다"고 토로해 폭소케 했다.한편 풍자는 최근 방송과 유튜브를 통해 32kg 감량 사실을 공개해 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr