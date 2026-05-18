'아니근데진짜' 김지유가 현역 개그맨 전남친을 폭로했다.
18일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 개그우먼 김지유, 오마이걸 미미, 빌리 츠키가 출연해 거침없는 입담과 예능감을 선보였다.
이날 츠키가 "일본 남자보다 한국 남자가 더 다정하다"고 말하자, 탁재훈은 "식당 가서 티슈, 수저 세팅해 주면 그렇게 느낀다고 하더라"고 '연애의 기술'을 공개해 눈길을 끌었다.
대화를 듣던 김지유는 "남자분들이 수저 세팅을 다 해주냐"면서 "나는 내가 먼저 세팅해 주는 편이다. 사람이 빠릿빠릿하다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 유튜브를 기반으로 활발하게 활동 중인 김지유는 "공채 시험 여러 번 탈락했다. 시험 많이 안 봤는데, 다 떨어졌다"면서 "당시 사귀던 남친만 합격하고, 나만 떨어졌다. 전남친은 너무 재밌는 친구였다"고 이야기했다.
당시를 회상한 김지유는 "나는 계속 시험 떨어지고 알바하는데, 어느 날 전남친을 마주쳤다. 그 친구는 왕성하게 활동 중이었는데, '너 밥벌이는 하고 사냐?' 이런 식으로 말하더라. 힘들었다"고 고백했다. 이에 미미는 "너무 싹퉁바가지인데?"라며 대신 분노했다.
김지유는 "나를 무시해서 했던 말이 아니라, 친구로 잘 지내고 있어서 날 걱정해서 한 말"이라며 "내가 외향적이라 돌아다니는 걸 좋아했다. 알바하며 사진만 올리니까 열심히 하지 않는 듯한 느낌을 받아서 걱정해 주는 마음에 얘기해준 것"이라고 설명했다. 활동 중 전남친과 만난 적 있다는 김지유는 "그는 열심히 개그를 하고 있고, 이수지와 친한 사이"라고 전했다.
이에 이수지는 "정확하게 말씀드리면 그 친구가 지금 밥벌이를 못 하고 있다. 그때 '너 밥벌이 하고 사냐? 내가 좀 도와줄까?' 했다면 지금은 반대되는 상황"이라고 분명히 밝혔다. 그러면서 "김지유 전남친도 심성이 착하지만, 밥벌이를 못 해서 결혼을 못 하고 있다. 전화해서 밥 좀 사달라고 하는 친구"라고 폭로했다.
탁재훈이 "지유는 남자친구 끊이지 않네?"라며 플러팅 퀸의 면모에 감탄하자, 김지유는 "남친 잘 챙기는 스타일이고, 아낌없이 준다. '계산하지마 내가 했어' 스타일"이라고 자폭해 웃음을 선사했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
18일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 개그우먼 김지유, 오마이걸 미미, 빌리 츠키가 출연해 거침없는 입담과 예능감을 선보였다.
이날 츠키가 "일본 남자보다 한국 남자가 더 다정하다"고 말하자, 탁재훈은 "식당 가서 티슈, 수저 세팅해 주면 그렇게 느낀다고 하더라"고 '연애의 기술'을 공개해 눈길을 끌었다.
대화를 듣던 김지유는 "남자분들이 수저 세팅을 다 해주냐"면서 "나는 내가 먼저 세팅해 주는 편이다. 사람이 빠릿빠릿하다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 유튜브를 기반으로 활발하게 활동 중인 김지유는 "공채 시험 여러 번 탈락했다. 시험 많이 안 봤는데, 다 떨어졌다"면서 "당시 사귀던 남친만 합격하고, 나만 떨어졌다. 전남친은 너무 재밌는 친구였다"고 이야기했다.
당시를 회상한 김지유는 "나는 계속 시험 떨어지고 알바하는데, 어느 날 전남친을 마주쳤다. 그 친구는 왕성하게 활동 중이었는데, '너 밥벌이는 하고 사냐?' 이런 식으로 말하더라. 힘들었다"고 고백했다. 이에 미미는 "너무 싹퉁바가지인데?"라며 대신 분노했다.
김지유는 "나를 무시해서 했던 말이 아니라, 친구로 잘 지내고 있어서 날 걱정해서 한 말"이라며 "내가 외향적이라 돌아다니는 걸 좋아했다. 알바하며 사진만 올리니까 열심히 하지 않는 듯한 느낌을 받아서 걱정해 주는 마음에 얘기해준 것"이라고 설명했다. 활동 중 전남친과 만난 적 있다는 김지유는 "그는 열심히 개그를 하고 있고, 이수지와 친한 사이"라고 전했다.
이에 이수지는 "정확하게 말씀드리면 그 친구가 지금 밥벌이를 못 하고 있다. 그때 '너 밥벌이 하고 사냐? 내가 좀 도와줄까?' 했다면 지금은 반대되는 상황"이라고 분명히 밝혔다. 그러면서 "김지유 전남친도 심성이 착하지만, 밥벌이를 못 해서 결혼을 못 하고 있다. 전화해서 밥 좀 사달라고 하는 친구"라고 폭로했다.
탁재훈이 "지유는 남자친구 끊이지 않네?"라며 플러팅 퀸의 면모에 감탄하자, 김지유는 "남친 잘 챙기는 스타일이고, 아낌없이 준다. '계산하지마 내가 했어' 스타일"이라고 자폭해 웃음을 선사했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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