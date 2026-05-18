배우 노재원이 작품과 연기에 대한 솔직한 생각을 전했다./사진제공=볼드페이지

배우 노재원이 작품과 연기에 대한 솔직한 생각을 전했다./사진제공=볼드페이지

배우 노재원이 작품과 연기에 대한 솔직한 생각을 전했다./사진제공=볼드페이지

배우 노재원이 넷플릭스 시리즈 '기리고'를 통해 글로벌 시청자들에게 강렬한 인상을 남긴 가운데, 작품과 연기에 대한 솔직한 생각을 전했다.글로벌 미디어 플랫폼 볼드페이지는 최근 노재원과 함께한 화보와 인터뷰 'Global Q's'를 공개했다. 이번 화보는 '기리고' 속 캐릭터 '방울'의 양면성에 초점을 맞췄다. 누군가를 묵묵히 지켜내는 따뜻한 존재이면서도 보이지 않는 악의 기운을 감지하는 신비로운 인물의 분위기를 다양한 비주얼로 풀어냈다.화이트 톤 조명과 푸른 프로젝션을 활용한 컷에서는 고독하면서도 따뜻한 감성을 담아냈고, 블랙 수트와 붉은 배경을 활용한 장면에서는 선과 악의 경계에 선 듯한 강렬한 분위기를 표현했다. 깨진 거울과 빛, 그림자의 대비가 더해지며 노재원 특유의 섬세한 눈빛과 존재감을 부각했다.화보 촬영 후 이어진 인터뷰에서 노재원은 '기리고'가 한국과 글로벌 차트 1위에 오른 소감을 전했다. 그는 "정말 상상도 못 했다"며 "대본을 처음 읽었을 때 굉장히 새롭고 창의적이라고 느꼈지만, 내가 잘 해낼 수 있을지 걱정도 많았다. 이렇게 많은 사랑을 받아 감사하다"고 말했다.극 중 '방울' 캐릭터에 대한 애정도 내비쳤다. 노재원은 "'방울'은 겉으로는 장난스럽고 가벼워 보이지만, 사실은 주변 사람들의 불안을 덜어주고 싶어 하는 인물"이라며 "누군가에게 힘이 되어주고 싶은 마음이 핵심"이라고 설명했다.가장 중요하게 붙잡았던 감정으로는 "누군가를 지켜낼 수 있다는 믿음"을 꼽았다. 그는 "'내 안에 다 있다'고 주문처럼 되뇌었다"며 "가장 사랑하는 할머니가 나를 지켜주고 있다고 생각했고, 나 역시 누군가를 보호할 수 있는 사람이라고 믿으며 연기했다"고 털어놨다.극 중 소원을 들어주는 앱이 실제 존재한다면 어떤 소원을 빌고 싶냐는 질문에는 "온 마음을 다해 사랑할 수 있는 마음"이라고 답했다. 이어 "누군가를 사랑하고 사랑받는 일이 생각보다 쉽지 않다. 상처받을까 두려워질 때가 있는데, 대가 없이 온전히 사랑할 수 있다는 것이 얼마나 소중한 일인지 요즘 더 느끼고 있다"고 말했다.가장 기억에 남는 장면으로는 신칼을 들고 주문을 외우는 신을 꼽았다. 그는 "'구해 주시오 문전신님'이라는 대사를 할 때 온몸에 소름이 돋았다"며 "말이 가진 힘을 크게 느꼈다"고 회상했다. 이어 "옥상 문을 발로 차고 등장하는 장면에서는 마지막 테이크 때 실제로 문이 부서졌다. 모든 게 완벽하게 맞아떨어져 짜릿했다"고 덧붙였다.또 쇠막대가 몸을 관통하는 장면은 특수 제작된 의상과 조끼를 활용해 촬영했다고 비하인드를 전했다. 후배 배우들과의 현장 분위기에 대해서는 "처음으로 '선배'라는 말을 들었지만 사실 친구처럼 느껴졌다"며 "오히려 내가 부족한 것 같아 스스로에게 집중하느라 바빴고, 후배들에게 많은 배려를 받았다"고 말했다.작품을 마친 뒤 가장 큰 공허함이 남았던 캐릭터로는 오징어 게임 속 남규를 꼽았다. 그는 "촬영이 끝난 뒤 가슴에 구멍이 난 것 같았다"며 "오랫동안 고민하며 살아온 인물을 떠나보낼 때 큰 허전함이 밀려온다"고 밝혔다. 반면 가장 오래 마음에 남아 있는 캐릭터로는 정신병동에도 아침이 와요의 서완을 언급했다.새 작품을 선택할 때 가장 중요하게 보는 기준에 대해서는 "이 캐릭터를 내가 이해할 수 있는지, 또 헌신하면서까지 연기하고 싶은 역할인지가 중요하다"고 설명했다. 확신이 서지 않을 때는 "대본을 두세 번 반복해서 읽으며 반드시 확신할 수 있는 지점을 찾는다"고 덧붙였다.해외 팬들의 반응에 대해서는 "아직도 꿈만 같다"며 웃었다. 멕시코와 인도에서 큰 사랑을 받고 있다는 이야기에 "언젠가는 직접 가보고 싶다"며 "영어와 일본어를 더 열심히 공부해 자유롭게 소통하고 싶다"고 전했다.'메이드 인 코리아' 시즌2 공개를 앞두고 있다. 그는 "'표학수'의 변신을 기대해 달라"며 "시즌1보다 더 많은 이야기가 정리되면서 한층 흥미로운 전개가 펼쳐질 것"이라고 귀띔했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr