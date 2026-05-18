사진 = '걍밍경' 유튜브 채널 캡처

사진 = '걍밍경' 유튜브 채널 캡처

과거 연기 활동 당시 직면했던 대중의 날 선 평가를 유쾌한 자학으로 승화한 강민경의 성숙한 자세가 눈길을 끈다.가수 강민경이 운영하는 유튜브 채널 '걍밍경'에서는 '선배님 그게 다 드신거예요?ㅋ'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 다비치 콘서트 게스트 출연을 계기로 인연을 맺은 강민경과 화사가 비즈니스 캐주얼 의상을 맞춰 입고 단골 막창집을 찾아 깊은 속내를 나누는 모습이 그려졌다.고향에 관한 대화를 나누던 중 강민경이 어설픈 사투리를 구사하자 화사는 "선배님 진짜 어색하다"라며 웃음을 터뜨렸고 이에 강민경은 "그래서 연기를 안 하고 있지 않냐"라며 쿨하게 인정해 폭소를 자아냈다.화사가 대중에게 강렬한 인상을 남겼던 이른바 부부젤라 명장면을 언급하자 강민경은 익룡을 비롯한 각종 조롱성 해시태그를 해탈한 표정으로 나열했다. 화사는 "그게 선배님 스타성이다"라며 위로를 건넜고 강민경은 "처음에는 나도 좀 힘들었다"라면서 "견뎌내기가 쉽지 않았다"라고 고통스러웠던 과거를 회상했다. 그러나 이내 "사람들이 나를 조롱함으로써 즐거워 한다면 우리가 엔터인으로서 역할이지 않을까"라며 한층 단단해진 내면의 변화를 털어놓았다.이어 화사가 해당 연기 클립들을 주기적으로 시청한다고 고백하자 강민경은 "네가 제일 나쁘다"라며 "거기서 걔는 울고 있다"라고 재치 있게 응수해 유쾌한 분위기를 이어갔다.두 사람의 깊은 소통은 비단 연기력 논란에만 머무르지 않고 아티스트로서 마주하는 한계와 정체기에 대한 조언으로도 확장됐다. 무대 위에서 좀처럼 안무를 소화하지 않는 이유에 대해 스스로 춤 실력이 턱없이 부족하다고 생각하기 때문이라는 강민경의 토로에 화사는 누구나 자신만이 표현할 수 있는 선이 있는 법이라며 용기를 북돋웠다.화사 역시 지속되는 정체기 속에서 극심한 실증과 슬럼프를 겪었으나 우연히 접한 귀여움은 모든 것을 이긴다는 구절을 이정표 삼아 세상을 긍정적으로 바라보는 법을 터득했다며 서로를 향한 깊은 연대감을 표출했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr