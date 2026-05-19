손종원 셰프, 100% 에겐남 맞네…신라호텔서 눈물 펑펑

손종원 셰프가 박은영의 결혼식에서 눈물을 보였다.지난 17일 손 셰프는 신라호텔에서 열린 박은영 셰프의 결혼식에 참석했다. 그는 평소 여동생처럼 아끼던 박은영의 결혼을 보며 눈물을 흘리는 모습이다.한편 박은영은 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에 중식 여신으로 출연해 얼굴을 알렸다. 현재 '냉장고를 부탁해'에 출연 중이다. 그는 지난 17일 서울 중구 장충동에 위치한 신라호텔에서 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 배우 하석진을 닮은 성형외과 의사로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr