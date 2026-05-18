오종혁이 둘째를 품에 안았다./사진=오종혁 SNS

그룹 클릭비 출신 가수 겸 배우 오종혁(43)이 둘째를 득녀했다.지난 16일 오종혁은 자신의 SNS에 "깜짝아 어서와. 건강하게 나와줘서 고마워. 엄마랑 아빠랑 언니랑 행복하고 재밌게 지내자"라는 글과 함께 태어난 둘째 사진을 공개했다.둘째의 성별은 여자로, 오전 8시 23분 태어났다. 몸무게는 2.66kg로 적혀있다. 이를 본 누리꾼들은 "이목구비가 또렷하네", "무럭무럭 건강하게 자라렴", "축하드려요" 등의 반응을 보였다.한편, 오종혁은 2021년 개인 사업가로 알려진 박혜수와 결혼해 2022년 딸 로지 양을 품에 안았다. 그는 KBS 2TV 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 육아 근황을 전하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr