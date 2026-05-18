[사진=KBS2 '말자쇼' 제공]

역술가 박성준이 '말자쇼'에 출연한다.18일 방송하는 KBS2 '말자쇼'는 '선택' 특집으로 꾸며진다. 이날 게스트로는 여러 TV 프로그램에서 스타들의 관상, 운세를 풀이한 역술가 박성준이 출연한다.박성준은 지난 1월 한 예능 프로그램에 출연해 "운이 안 풀릴 때는 관악산 연주대에 가라"라며 관악산을 '개운 명당'으로 추천한 바 있다. 방송 직후 '관악산 오픈런'이라는 말까지 생길 만큼 관악산이 '핫플'이 됐는데, '말자쇼'에서 박성준은 자신이 불러온 '관악산 열풍'에 대한 솔직한 생각을 털어놓는다.또한 박성준은 좋은 기운이 가득한 대한민국의 또 다른 명소를 이날 방송에서 공개한다. '제2의 관악산'이 될 명당은 어디일까.박성준은 '말자 할매' 김영희가 즉석에서 고민을 해결하던 중 만난 모태 솔로 여성 관객과 그의 이상형인 것 같다고 손을 번쩍 든 남성 관객의 궁합을 봐주겠다고 말한다. '말자팅'으로 만난 청춘남녀의 궁합은 어땠을지 귀추가 주목된다.이밖에 박성준은 이날 현장 고민 사연자들의 관상과 사주를 봐준다. 필터링 없는 그의 입담에 모두가 시간 가는 줄 모르고 '말자쇼'에 집중했다는 후문이다.한편, KBS2 '말자쇼'는 18일 밤 9시 30분 방송한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr