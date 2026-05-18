[사진 = 초이크리에이티브랩 제공]

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가수 황민우, 황민호 형제의 팬클럽이 나눔을 실천했다.황민우, 황민호 형제의 공식 팬클럽 '호우주의보'는 지난 15일 경남 밀양시에 관내 취약계층 지원을 위한 성금 200만 원을 기부했다.5월 가정의 달을 맞아 '호우주의보' 측은 황민우, 황민호 형제의 선한 영향력을 널리 알리고, 나아가 경제적으로 어려움을 겪는 아동들에게 희망을 전하고 따뜻한 도움을 주고자 뜻을 모았다.꾸준히 다양한 곳에 기부를 이어가고 있는 '호우주의보'는 “황민우, 황민호를 응원하는 팬들의 마음이 밀양의 어려운 이웃들에게 선한 영향력으로 이어지길 바란다”며 “앞으로도 지역사회에 온기를 불어넣는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.한편, 황민우는 최근 MBN 초대형 오디션 '무명전설'에서 활약했으며, 황민호는 지난주 MBC '라디오스타'에 출연하는 등 각종 예능 프로그램을 종횡무진하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr