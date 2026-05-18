배나라가 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'에서 강렬한 존재감을 자랑했다./사진제공=넷플릭스

배나라가 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'에서 강렬한 존재감을 자랑했다./사진제공=넷플릭스

배나라가 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'에서 강렬한 존재감을 자랑했다./사진제공=넷플릭스

한재아와 공개 연애 중인 배우 배나라가 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'에서 강렬한 존재감을 자랑했다.지난 15일 공개된 '원더풀스' 1~8화에서 배나라는 김팔호 역을 맡아 비뚤어진 신념 속에서 살아가는 인물을 입체적으로 그려냈다. 극 중 김팔호는 하원도(손현주 분)를 아버지처럼 따르며 점차 어둠에 물드는 캐릭터다.공개된 에피소드에서 김팔호는 폐온실에서 초능력을 사용하는 이운정(차은우 분)과 맞닥뜨리며 본격적인 긴장감을 형성했다. 배나라는 날카로운 눈빛과 묵직한 분위기로 빌런 캐릭터의 존재감을 단숨에 각인시켰다.특히 어린 시절부터 이어진 능력자들 사이의 유대감과 현실 속 괴리, 능력으로 인해 겪는 고통까지 섬세하게 표현하며 캐릭터의 서사를 설득력 있게 풀어냈다. 강인한 모습 이면에 자리한 불안과 상처를 절제된 감정 연기로 담아내며 몰입도를 높였다는 평가다.액션 연기도 눈길을 끌었다. 배나라는 몸을 사리지 않는 고난도 액션을 직접 소화하며 긴장감을 끌어올렸고, 감정선이 살아 있는 표정 연기로 캐릭터의 입체감을 더했다.배나라는 넷플릭스 시리즈 'D.P. 시즌2'를 통해 강한 인상을 남겼으며, '약한영웅 Class 2'에서는 박지훈과 대립 구도를 형성하며 주목받았다. 이후 '당신의 맛', '우주메리미' 등 다양한 작품에서 상반된 매력의 캐릭터를 소화하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다. 또한 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'를 성공적으로 마쳤고, 예능 나 혼자 산다에서는 인간적인 매력으로 시청자들의 호감을 얻었다.'원더풀스'는 1999년 세기말을 배경으로, 우연히 초능력을 갖게 된 평범한 사람들이 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 초능력 코믹 어드벤처 시리즈다.지난 16일 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '원더풀스'는 공개 직후 한국을 비롯해 대만, 태국, 베트남, 홍콩, 싱가포르, 브라질 등 28개국 TOP10에 진입했다. 한국에서는 공개 첫날 3위에 오른 데 이어, 공개 이틀째인 17일에는 2위까지 상승하며 흥행세를 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr