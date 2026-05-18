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손재곤 감독 / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 엄태구 / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 강동원 / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 박지현 / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 강동원, 엄태구, 박지현이 90년대 혼성 아이돌 그룹으로 뭉쳤다. 망가짐도 불사한 코믹 연기와 화려한 무대 뒤에는 다시 한번 인생의 기회를 붙잡고 싶은 이들의 이야기가 담겼다. 웃음 끝에 묘한 응원과 희망을 남기는 영화 '와일드 씽'이다.18일 오후 서울시 송파구 롯데월드타워몰에서 영화 '와일드 씽'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세와 손재곤 감독이 참석했다.영화 '와일드씽' (감독 손재곤)은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.배우 강동원이 '트라이앵글'의 리더이자 댄스머신 '현우' 역으로 분했다. 엄태구는 열정 과다 폭풍래퍼 '상구' 역을 맡았다. 박지현은 '트라이앵글'의 센터이자 절대매력 '도미'로 분했다."관객이 자연스럽게 주인공들을 응원하게 만드는 것이 가장 큰 목표"라는 손재곤 감독은 "그동안은 여러 메시지와 사연을 담으려 했지만, 정작 관객이 인물의 감정에 깊게 몰입하게 만드는 건 쉽지 않았다"며 "이번 영화에서는 무모해 보이는 도전과 시각적 움직임이 결합되면서 그런 감정이 자연스럽게 획득된 것 같다"고 설명했다. 이어 "이론적인 계산만으로 되는 건 아닌 것 같다. 편집 과정에서도 여러 시도를 했고, 이후 관객 반응을 보며 '해낸 것 같다'는 안도감을 느꼈다"고 말했다.배우들 역시 이번 작품이 새로운 도전이었다고 입을 모았다. 박지현은 "코미디 영화를 거의 해본 적이 없는데, 이 작품을 선택한 것 자체가 제게는 가장 큰 도전이었다"고 밝혔다. 엄태구도 "사실 모든 게 다 도전이었다. 코미디 장르도 그렇고 안무도 그렇고 캐릭터 텐션 자체가 워낙 높아서 모든 부분이 쉽지 않았다"고 털어놨다.특히 강동원은 무대 연기에 대한 부담감을 솔직하게 전했다. 강동원은 "배우다 보니까 무대 장면 자체가 가장 큰 도전이었다"며 "잘 나갔던 아이돌 역할이라 무대 위에서 실력을 보여줘야 했는데, 배우는 카메라를 보면 NG가 나고 가수는 카메라를 안 보면 NG가 나더라"고 말했다. 이어 "카메라를 응시하면서 노래하고 춤추고, 조명이 들어오면 바로 반응해야 하는 것들이 하나하나 다 도전이었다"고 설명했다.강동원은 극 중 브레이크댄스 장면을 위해 직접 헤드스핀 연습에 매진한 비하인드도 전했다. 그는 "헤드스핀은 영화에서 중요한 장면이라고 생각해서 연습을 정말 열심히 했다"며 "저를 가르쳐준 친구 도움도 많이 받았는데, 그 친구는 어릴 때부터 했고 저는 마흔이 넘어서 시작한 거라 쉽지 않았다"고 말했다. 이어 "원래 목이 안 좋은 편인데 헤드스핀을 연습하는 동안 오히려 통증이 줄었다"며 "목 근육이 단련되면서 디스크 통증이 덜해져 신기한 경험이었다"고 밝혔다.박지현은 1990년대 아이돌 감성을 표현하기 위해 실제 1세대 아이돌들을 참고했다고 전했다. 그는 "의상과 분장팀이 캐릭터를 정말 잘 구축해주셔서 그 시절 느낌을 최대한 담아내려 했다"며 "특히 이효리 선배님의 눈웃음을 많이 참고했다. 상큼하면서도 섹시한 분위기를 동시에 가진 분이라고 생각했다"고 말했다.마지막으로 손재곤 감독은 영화의 메시지에 대한 생각도 밝혔다. 그는 "'해치지 않아'가 흥행이 잘 안 됐던 건 관객들이 좋아할 만한 부분이 부족했기 때문이라고 생각한다"며 "저는 영화를 만들 때 주제나 메시지를 전달하기 위해 만든 적은 없다. '이렇게 하면 재밌겠다'는 게 유일한 판단 기준"이라고 말했다.그러면서도 "이번 영화 속 '누구에게나 인생에 세 번의 기회는 있다'는 대사를 떠올리면, 나이가 들수록 세 번밖에 기회가 없다는 건 너무 서운하게 느껴지더라"며 "세 번 이상 실패하면 끝이라고 생각하는 건 너무 잔인하지 않나. 그런 감정이 자연스럽게 영화 안에 담긴 것 같다"고 덧붙였다.영화 '와일드 씽'은 오는 6월 3일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr