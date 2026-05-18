'21세기 대군부인' 배우 이재원이 예정됐던 종영 인터뷰를 취소했다./사진=텐아시아DB

'21세기 대군부인' 배우 이재원이 예정됐던 종영 인터뷰를 취소했다./사진제공=유후스튜디오

'21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸였다./사진=MBC 방송 화면 캡처

MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 가운데, 배우 이재원이 예정됐던 종영 인터뷰를 취소했다.18일 이재원 소속사 스튜디오 유후 측은 "현재 작품을 둘러싼 여론과 상황을 무겁게 인지하고 있다. 이러한 상황 속에서 배우가 개인 인터뷰를 진행하는 것이 작품 전체와 시청자분들께 조심스럽고 누를 끼칠 수 있다는 생각이 들었다"고 밝혔다.이어 "배우 역시 작품의 일원으로서 무거운 마음으로 상황을 바라보고 있으며 여러 사정을 종합적으로 고려한 끝에 이번 인터뷰는 부득이하게 진행이 어려울 것 같다"며 "기자님들의 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.이재원은 '21세기 대군부인'에서 캐슬그룹 장남이자 성희주(아이유 분)의 이복오빠 성태주 역으로 출연했다. 당초 그는 이번 주 주연 배우들 가운데 유일하게 종영 인터뷰를 진행할 예정이었으나, 작품을 둘러싼 논란이 커지면서 결국 인터뷰 취소를 결정했다.'21세기 대군부인'은 아이유와 변우석의 출연으로 방송 전부터 화제를 모았다. 작품은 지난 16일 13.8%(닐슨코리아 전국 기준)의 자체 최고 시청률로 종영했다. 그러나 높은 시청률과 별개로 방송 내내 고증 오류와 연출, 배우 간 케미스트리를 둘러싼 아쉬움이 이어졌고, 종영 직전에는 역사 왜곡 및 동북공정 논란까지 불거졌다.가장 큰 논란이 된 장면은 15회 속 이안대군(변우석 분)의 즉위식이었다. 극 중 변우석이 자주국 황제가 착용하는 '십이면류관'이 아닌 제후국의 '구류면류관'을 착용한 데 이어, 신하들이 "만세" 대신 "천세"를 외치는 장면이 방송되며 비판이 쏟아졌다.논란이 커지자 제작진은 "제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안"이라며 "시청자 여러분의 질책을 겸허히 받아들이며 추후 재방송 및 VOD, OTT 서비스에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정할 것"이라고 입장을 밝혔다. 다만 시청자들은 해당 장면 외에도 다수의 역사적 고증 오류가 반복됐다고 지적하며 비판을 이어가고 있다.'21세기 대군부인'의 연출을 맡은 박준화 감독은 오는 19일 라운드 인터뷰를 진행한다. 논란과 관련한 입장을 직접 밝힐지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr