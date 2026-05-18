배우 박지현 / 사진=텐아시아 DB

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배우 박지현이 90년대 아이돌로 분한 소감을 전했다.18일 오후 서울시 송파구 롯데월드타워몰에서 영화 '와일드 씽'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세와 손재곤 감독이 참석했다.영화 '와일드씽' (감독 손재곤)은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.배우 강동원이 '트라이앵글'의 리더이자 댄스머신 '현우' 역으로 분했다. 엄태구는 열정 과다 폭풍래퍼 '상구' 역을 맡았다. 박지현은 '트라이앵글'의 센터이자 절대매력 '도미'로 분했다.90년대와 2000년대의 분위기를 살리기 위해 많은 노력을 했다는 박지현은 "의상, 분장 모든 분들이 캐릭터를 구축해주셔서 그 시절을 가장 잘 담아내려고 했다"며 "캐릭터 안에서 당시 아이돌 그룹 분들을 많이 참고하신 것 같다"고 말했다. 이어 박지현은 "제가 생각했을 때 가장 인상 깊었던 분은 이효리 선배님이었다"며 "제가 그 당시에 좋아하기도 했고, 그 시절의 아이콘 같은 느낌이었다. 상큼함과 섹시함을 다 가져가는 눈웃음을 참고하려고 했다"고 설명했다.또 박지현은 시대적 배경을 표현하기 위한 노력도 전했다. 그는 "영화 자체에서 감독님이나 스태프 분들이 시대적 배경을 많이 살려주셔서 자연스럽게 연기할 수 있었던 것 같다"며 "그 시대에 어떤 말투를 사용했는지 조사도 많이 했다"고 말했다. 이어 박지현은 "20대 시절과 40대 시절의 시간 흐름이 비교될 수 있도록, 세월의 변화를 느낄 수 있게 하는 데 중점을 뒀다"고 덧붙였다.영화 '와일드 씽'은 오는 6월 3일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr