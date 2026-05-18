배우 강동원 / 사진=텐아시아 DB

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배우 강동원이 헤드스핀 연기에 대해 언급했다.18일 오후 서울시 송파구 롯데월드타워몰에서 영화 '와일드 씽'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세와 손재곤 감독이 참석했다.영화 '와일드씽' (감독 손재곤)은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.배우 강동원이 '트라이앵글'의 리더이자 댄스머신 '현우' 역으로 분했다. 극 중 브레이크 댄서로 등장하는 만큼 수준급 헤드스핀 장면까지 직접 소화해 화제를 모았다. 특히 대역 없이 촬영한 사실이 알려지며 더욱 관심을 끌었다.강동원은 "영화에서 중요한 요소라고 생각해서 (헤드스핀) 연습을 정말 열심히 했다"고 밝혔다. 강동원은 "저를 가르쳐주고 함께 연습한 친구가 있는데 도움을 많이 받았다"며 "그 친구는 어릴 때부터 했지만 저는 마흔이 넘어서 시작한 거라 쉽지 않더라"고 털어놨다.그러면서 강동원은 "원래도 목이 안 좋은 편이고 자세도 썩 좋은 편은 아닌데, 헤드스핀을 연습하는 동안 오히려 통증이 없었다"며 "반대일 줄 알았는데 목 근육이 단련되면서 디스크 통증이 덜해져 신기한 경험이었다"고 말했다.영화 '와일드 씽'은 오는 6월 3일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr