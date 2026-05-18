'미우새'에 출연한 배우 전소민 / 사진=텐아시아DB

배우 전소민이 '미운 우리 새끼'에서 다양한 이야기를 들려줬다. / 사진제공=SBS

배우 전소민이 '미운 우리 새끼'에서 '런닝맨' 하차 후 근황을 밝혔다.지난 17일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼' 495회에서는 전소민이 스페셜 MC로 출연했다.방송에서 전소민은 이번 달 말 첫 공연을 앞둔 연극 '렁스'에서 함께 호흡을 맞추는 배우 박성훈과 있었던 에피소드를 공개했다. 이어 그는 '런닝맨'에서 하차한 뒤 잠시 카페에서 아르바이트했던 일화를 밝히며 이목을 끌었다.뿐만 아니라 전소민은 탁재훈이 한혜진에게 유난히 부끄러워할 때는 "갱년기 아니실까요?"라는 말로 엉뚱함을 더했다. 또 허당미 넘치는 최진혁과 매사에 빈틈없는 윤시윤 둘 중 "어떤 성향을 더 좋아하냐?"는 물음에는 재치 있게 "둘 다 선택하겠다"고 답하며 웃음을 안겼다.한편 전소민은 올해 영화 '열여덟 청춘' 공개를 앞두고 있다. 전소민이 출연하는 '연극열전10'의 아홉 번째 작품 '렁스(Lungs)'는 오는 23일부터 8월 2일까지 충무아트센터 중극장 블랙에서 공연된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr