배우 강동원 / 사진=텐아시아 DB

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배우 강동원(45)이 열아홉 살로 분한 소감을 전했다.18일 오후 서울시 송파구 롯데월드타워몰에서 영화 '와일드 씽'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세와 손재곤 감독이 참석했다.영화 '와일드씽' (감독 손재곤)은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.배우 강동원이 '트라이앵글'의 리더이자 댄스머신 '현우' 역으로 분했다. 엄태구는 열정 과다 폭풍래퍼 '상구' 역을 맡았다. 박지현은 '트라이앵글'의 센터이자 절대매력 '도미'로 분했다.극 중에서 강동원은 열아홉 살 댄서로 분해 개봉 전부터 화제가 됐다. 이에 강동원은 영화 속 열아홉 살 연기에 대해 "현실적으로 열아홉 연기는 불가능하니까 과학의 힘을 빌렸고, 기술의 힘을 빌렸다"고 언급했다. 이어 그는 "CG를 100% 넣는 스타일은 아닌데 이번에는 CG에 조금 기대기도 했다"고 말했다.이어 강동원은 "어렸을 때 저도 연예인이니까 꿈을 좇아 열심히 해보겠다는 에너지가 있었는데 그런 느낌을 최대한 살리려고 했다"고 설명했다.영화 '와일드 씽'은 오는 6월 3일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr