올데이프로젝트 타잔, 우찬/ 사진=텐아시아 DB

그룹 올데이 프로젝트 타잔과 우찬이 소속사 선배 태양의 솔로 컴백에 힘을 보탰다.태양은 18일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 정규 4집 'QUINTESSENCE'(퀸테센스) 발매 기념 음악감상회를 열었다.신보는 타이틀곡을 포함해 총 10개의 다채로운 곡으로 구성됐다. 3번 트랙 'WOULD YOU'(우쥬)에는 올데이 프로젝트 멤버 타잔과 우찬이 피처링으로 참여했다.태양은 "올데이 프로젝트가 데뷔하고 활동하는 모습을 보며 빅뱅이 데뷔했을 때의 느낌을 받았다. 이 친구들과 같이 뭔가를 하면 좋겠다는 생각을 했는데, 곡 작업을 하면서 벌스에 타잔과 우찬이 참여해 주면 데뷔 때 느꼈던 푸릇함과 텍스처가 실릴 것 같다는 생각이 들었다. 타잔, 우찬이 열심히 참여했고 곡의 완성도를 많이 높여줬다"고 말했다.타이틀곡 'LIVE FAST DIE SLOW'(라이브 패스트 다이 슬로우)는 빠르게 흘러가는 현실 속 자신만의 중심을 지키며 살아가겠다는 선언을 담은 곡이다. 태양이 지금까지 발매한 곡 중 가장 빠른 속도의 곡이기도 하다. 태양은 새 앨범 전곡 작업에 참여해 자신만의 음악적 색깔을 녹여냈다.태양의 정규 4집 'QUINTESSENCE'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr