고(故) 최진실 딸 최준희가 웨딩 사진 촬영을 위해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=최준희 SNS

사진=최준희 SNS

결혼식을 치룬 고(故) 최진실의 딸 최준희가 또 다시 최저 몸무게를 달성했다.최준희는 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "일단 뒷풀이까지 다 했던 오늘자 몸무게"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최준희가 결혼식이 끝난 후 체중계에 올라선 모습. 특히 그는 결혼식 전날 보다 0.5kg이 더 빠진 치수를 보여 눈길을 끌었다.최준희는 지난 16일 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. 그는 지난 2월 "이제 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 그리고 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가려 한다"고 전했다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 다이어트 제품 등을 홍보하며 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr