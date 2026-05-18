사진=노홍철 SNS

사진=노홍철 SNS

방송인 노홍철에 해외에서 휴대전화를 잃어버렸다.노홍철은 17일 자신의 SNS에 "해외 스케쥴 중 휴대폰을 분실했다. 현재 카카오톡 메시지만 가능하다"는 글을 올렸다.그는 "연락 두절. 전화기 없음. 유심카드 없음. 너무 신났었나 봐. 5월 21일까지"라고 덧붙였다.함께 올린 사진에는 여행 중인 노홍철의 모습이 담겼다. 노홍철은 즐겁게 놀이기구를 타는 모습으로 눈길을 끌었다.또 다른 사진에서는 여행 유튜버 빠니보틀, 셰프 최강록, 배우 고경표도 찾아볼 수 있었다. 네 사람은 단체 사진을 찍으며 밝게 웃고 있다. 이들은 오는 6월 방송 예정인 MBC 새 예능 '놀러코스터'를 통해 합을 맞춘다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr