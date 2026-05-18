사진=노홍철 SNS
사진=노홍철 SNS
방송인 노홍철에 해외에서 휴대전화를 잃어버렸다.

노홍철은 17일 자신의 SNS에 "해외 스케쥴 중 휴대폰을 분실했다. 현재 카카오톡 메시지만 가능하다"는 글을 올렸다.

그는 "연락 두절. 전화기 없음. 유심카드 없음. 너무 신났었나 봐. 5월 21일까지"라고 덧붙였다.
사진=노홍철 SNS
사진=노홍철 SNS
함께 올린 사진에는 여행 중인 노홍철의 모습이 담겼다. 노홍철은 즐겁게 놀이기구를 타는 모습으로 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에서는 여행 유튜버 빠니보틀, 셰프 최강록, 배우 고경표도 찾아볼 수 있었다. 네 사람은 단체 사진을 찍으며 밝게 웃고 있다. 이들은 오는 6월 방송 예정인 MBC 새 예능 '놀러코스터'를 통해 합을 맞춘다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지