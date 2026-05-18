텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

텐아시아 DB

고윤정이 공항에서 애정템을 선보였다.고윤정은 지난 16일 김포공항을 통해 ‘제3회 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2026’(이하 ASEA 2026) 참석차 일본 도쿄로 출국했다.이날 고윤정은 명품 C사의 도빌백을 들고 공항에 나타났다. 해당 가방은 지난해 발리 포상휴가 때도 스타일링했던 똑같은 제품이다. 캐주얼한 느낌의 도빌백은 고윤정의 데님, 니트 코디에 잘 어울린다. 가격은 500만원대 후반을 호가한다.한편, 고윤정은 현재 방영 중인 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’를 비롯, 향후 다양한 활동을 통해 안방극장과 글로벌 플랫폼을 오가며 대중과의 만남을 지속해 나갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr