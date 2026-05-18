노홍철이 '스님과 손님'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'스님과 손님'이 5월 19일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

SBS 신규 예능 '법륜로드 : 스님과 손님'(이하 '스님과 손님')이 법륜스님과 손님들의 첫 만남부터 본격적인 인도 여정까지 공개하며 색다른 로드 여행기의 시작을 알린다. 노홍철, 이상윤은 주변의 말문을 막히게 한 인도 로컬 음료 마시기에도 도전한다.오는 19일 첫 방송되는 '스님과 손님'은 수많은 사람들의 고민을 들어주며 마음을 어루만져 온 법륜스님과 다양한 손님들이 인도 여행을 통해 '진정한 나'를 찾아가는 과정을 담은 즉문즉설 로드 예능이다. 법륜스님의 초대를 받아 노홍철, 이상윤, 이주빈, 이기택, 우찬이 손님으로 함께한다.첫 방송에서는 법륜스님과 다섯 손님들의 첫 만남 현장이 공개된다. 설레고 반가운 마음으로 스님을 기다리던 손님들은 "왜 하필 인도 콜카타냐", "진짜 아무 질문이나 해도 되냐"며 궁금증을 쏟아냈다.특히 노홍철은 특유의 친화력으로 법륜스님에게 "형님이라고 불러도 되냐"고 플러팅해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 법륜스님 역시 특유의 유쾌한 입담으로 받아치며 남다른 케미를 예고했다.화기애애한 분위기 속 손님들이 "이번 여정은 여행이냐, 수행이냐"고 물었다. 법륜스님은 "밖을 보면 여행이고, 나를 보면 수행"이라는 명쾌한 한마디로 프로그램의 의미를 설명했다.본격적인 여정에 앞서 손님들에게는 '비움'이라는 첫 과제가 주어졌다. 법륜스님은 수행자의 배낭인 '바랑'을 건네며 단 3일치 최소한의 짐만 챙길 것을 요청했다.이 과정에서 출연진의 성향 차이도 드러났다. 평소 패션에 진심인 노홍철은 스타일과 비움 사이에서 깊은 고민에 빠졌다. 이주빈은 화장품까지 과감히 덜어내며 수행자 모드에 돌입했다. 샤워기 필터와 비상식량 등 각자 끝까지 포기하지 못한 짐들도 공개될 예정이다.법륜스님의 첫 로드는 청년 싯다르타가 생로병사의 고뇌를 깨닫고 수행자의 길을 결심하게 된 발자취를 따라가는 여정으로 시작된다. 손님들은 콜카타 거리에 첫발을 내디딘 순간 예상과는 전혀 다른 풍경에 말을 잇지 못했다. 방송에는 낯설고 혼란스러운 거리 속에서 각자만의 방식으로 깨달음을 얻어가는 이들의 모습이 담길 예정이다.노홍철과 이상윤은 법륜스님의 만류에도 인도의 로컬 음료에 도전한다. 제작진마저 놀란 제조 과정과 이를 맛본 두 사람의 반응이 웃음을 자아낼 전망이다.혼돈의 거리에서 마주한 깨달음부터 아찔한 길거리 음식 도전까지, 법륜스님과 손님들의 첫 인도 여정은 오는 19일 밤 9시 '스님과 손님'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr