워런 버핏의 가정사가 공개된다./사진제공=KBS

워런 버핏의 가정사가 공개된다./사진제공=KBS

수백조원의 자산가 워런 버핏의 가정사가 공개된다.오는 19일 방송되는 KBS2 예능 '셀럽병사의 비밀'에서는 ‘가장 오래 사는 부자’로 불리는 워런 버핏의 인생과 투자 철학과 장수의 비밀을 조명한다.이날 방송에서는 개그우먼 김지유와 365만 구독자를 보유한 경제 크리에이터 슈카가 투자 토크를 펼친다. 이찬원과 장도연은 “주식 계좌도 없다”고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 의사 겸 작가 이낙준은 “리먼 사태 때부터 주식을 했다”며 상반된 투자 이력을 공개한다.매년 5월에 열리는 버크셔 해서웨이 주주총회엔 약 4만 명이 모인다. ‘투자의 신’ 워런 버핏의 조언을 듣기 위해서다. 그와의 점심 한 끼 경매 낙찰가는 약 246억 원. 이에, 슈카는 과거 ‘슈카와의 점심’을 기획했던 일화를 공개한다.60년간 누적 수익률 610만%를 기록한 워런 버핏은 어떻게 투자만으로 세계 최고의 부자가 될 수 있었을까. 지금과 달리, 숫기 없고 내성적이었던 어린 시절의 워런은 숫자에 유독 남다른 재능을 보였다고. 지나가는 자동차 번호판으로 사칙연산을 만들고, 도시 인구 수를 외우는 것이 취미였을 정도. 이에 이찬원 역시 “행사 때문에 전국 팔도 도시 인구 수를 외우고 다닌다”며 워런 버핏과의 뜻밖의 공통점을 밝힌다.6살에 콜라를 팔기 위해 자판기 주변 버려진 병뚜껑을 분석하기도 했다는 일화부터 11살에 첫 주식을 매수, 14살에 직접 땅까지 사들였던 어린 시절 이야기가 공개된다. 이낙준은 워런 버핏의 남다른 성향에 주목하며 “어쩌면 이런 기질이 투자에 유리하게 작용했을 수도 있다“고 분석한다.워런 버핏에게도 실패는 있었다. 잘못된 판단으로 사양 사업이던 섬유 회사를 인수해 위기를 겪었다. 이에 절친 찰리 멍거가 추천한 ‘이 사업’에 투자해 본격적인 부자의 길로 들어설 수 있었다.워런 버핏의 화려한 성공 뒤에 숨겨진 충격적인 가정사도 공개된다. 워런 버핏은 돈 버는 데는 천재였지만 바지조차 혼자 못 챙겨 입을 정도로 ‘생활력 제로 남편’이었다. 결국 결혼 26년 만에 아내가 별거를 선언하지만, 이어진 아내의 행동에 MC들은 충격에 빠진다. 바로 남편에게 새로운 여자 친구를 소개해 준 것. 심지어 그 여성은 아내의 절친이었다.이찬원은 “이해 안 되는데 너무 재미있다”며 반응을 보이고, 김지유도 “어디까지 가능하냐”고 되묻는다.워런버핏은 매일 콜라 5병을 마시고, 햄버거 패티엔 소금을 수십 번 뿌려 먹는 것으로 알려져 있다. 그럼에도 69세에 대장 일부를 절제하고, 81세엔 전립선암으로 44번의 방사선 치료를 받은 것 외에는 큰 문제없이 95세가 된 지금까지도 활동 중이다.이에 이낙준은 “절대 따라 하면 안 되는 식습관”이라고 강조하면서도, “스트레스를 덜 받는 삶이 장수의 비결일 수 있다”고 분석한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr