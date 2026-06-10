'참교육' 비하인드 스틸이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '참교육'이 공개 첫 주 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 올랐다. / 사진제공=넷플릭스

'참교육' 비하인드 액션 스틸이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '참교육'이 공개 첫 주 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 올랐다. 공개 3일 만에 48개국 TOP 10에 진입하며 국내외 시청자들의 관심을 모으고 있다. 넷플릭스는 작품의 액션 장면과 촬영 현장 분위기가 담긴 비하인드·액션 스틸도 함께 공개했다.'참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 활약을 그린 작품이다. 공개 이후 통쾌한 전개와 액션, 개성 있는 캐릭터들의 조합이 시청자들의 호응을 얻고 있다.'참교육'은 지난 5일 공개 이후 3일 만에 640만 시청수(시청 시간을 작품 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 올랐다. 또한 한국을 비롯해 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 10개국에서 1위를 차지했으며, 총 48개 국가 TOP 10 리스트에 이름을 올렸다.국내외 언론도 작품에 대한 다양한 평가를 내놓고 있다. 국내에서는 현실 문제를 판타지적 설정과 결합해 풀어냈다는 점과 배우들의 호흡에 주목했다. 해외 매체들 역시 사회적 메시지와 오락성을 함께 담아낸 점, 속도감 있는 전개 등을 긍정적으로 평가했다.함께 공개된 비하인드·액션 스틸에는 극 중 액션 장면과 촬영 현장의 모습이 담겼다. 여유로운 표정으로 운전대를 잡은 나화진(김무열 분)과 긴장한 학생들의 모습은 극 중 인상적인 장면을 떠올리게 한다. 다수의 상대와 맞서는 김무열의 모습에서는 캐릭터 특유의 강인한 면모를 확인할 수 있다.또 다른 스틸에는 촬영 중 담소를 나누는 이성민과 김무열, 진기주, 표지훈의 모습이 포착된다. 현장의 화기애애한 분위기가 그대로 전해진다.진기주의 카리스마와 표지훈의 너드미도 엿볼 수 있다. 금방이라도 뛰어내릴 듯 창문에 걸터앉은 모습부터 와이어 줄에 매달린 모습까지, 진기주는 거침없는 행동력을 지닌 임한림으로서 선보인 시원시원한 액션 뒤에 숨겨진 노력을 엿보게 한다. 컴퓨터 부품들로 무장한 봉근대(표지훈 분)의 스틸은 너드미 넘치는 천재 사무관다운 면모를 상기시키며 웃음을 자아낸다.'참교육'은 현재 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr