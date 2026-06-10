배우 정경호와 최수영이 결별했다. / 사진=텐아시아DB

정경호와 최수영의 결별을 예측한 명도령 / 사진=유튜브 '착한 무당들' 캡처

14년간 공개 열애를 이어온 정경호와 최수영이 결별한 가운데, 두 사람의 이별을 암시한 무당의 예언 영상이 재조명되고 있다.지난해 12월 유튜브 채널 '착한 무당들'에는 '[정경호 ♥ 수영 궁합] "궁합은 괜찮아요!" 다만, 결혼은 보이지 않는다..?! 헤어지길 바라는 사람들이 있다는데..'라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 무당 명도령은 정경호와 최수영의 생년월일로 두 사람의 미래를 내다봤다.명도령은 정경호의 성향을 "고집이 세고 완벽주의자 성향이 있지만 속정이 깊고 올바르게 살려는 사람"이라고 풀이했다. 이어 최수영에 대해서는 "자유로운 영혼에 고집이 세고 일방적으로 맞춰주길 바라는 성격"이라고 분석했다.두 사람의 미래를 언급하기도 했다. 명도령은 "연애는 오래 한 것 같고 친구처럼 편안한 사이지만 부부의 연은 보이지 않는다"라며 "결혼까지 이어지기는 어렵고 이별수가 들어와 조만간 헤어지지 않을까 싶다"고 말했다.이어 명도령은 "여자는 결혼을 원하지만 남자 쪽에서 집안 문제 등으로 (결혼을) 서두르지 않고 피하는 흐름이다. 만약 깨진다면 남자는 결혼이 늦어지겠지만, 여자는 기다리는 사람들이 있기 때문에 헤어지고 얼마 안 가 바로 다른 사람과 혼사가 들어올 것"이라고 예측했다.한편 지난 9일 최수영의 소속사 사람엔터테인먼트 측은 텐아시아에 "두 사람이 결별한 게 맞다. 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다. 오랜 시간 공개 열애를 이어온 커플이었던 만큼, 두 사람의 결별 소식은 많은 이들의 안타까움을 자아내고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr