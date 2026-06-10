이재욱/ 사진=텐아시아 DB

군 복무 중인 배우 이재욱이 가수로 변신한다.이재욱은 지난 9일 오후 6시 공식 SNS를 통해 신곡 'SHADOW' 라이브 클립 티저 영상을 공개했다.공개된 티저 영상에는 밴드 세션과 함께 라이브를 선보이는 이재욱의 모습이 담겼다. 마이크를 든 채 노래에 집중하는 장면과 함께 신곡 일부가 공개됐다.이번 싱글 앨범은 지난 5월 입대한 이재욱이 군 복무 중 발매하는 신보다. 보컬 그룹 2am의 임슬옹이 프로듀싱에 참여했으며, 타이틀곡 'SHADOW'를 포함해 총 2곡이 수록됐다.타이틀곡 'SHADOW'는 사랑이 끝난 뒤에도 남아 있는 감정을 노래한 곡이다. 밴드 사운드를 기반으로 이재욱의 보컬을 담아냈다.그동안 다양한 작품에서 활동해 온 이재욱은 이번 앨범을 통해 음악 활동에도 나선다.ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'에 출연 중인 이재욱의 데뷔 싱글은 오는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr