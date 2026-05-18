사진=MBC '소라와 진경'

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'소라와 진경' 홍진경이 故 최진실 딸 준희 양 결혼식에서 오열했다.17일 방송된 MBC 예능 프로그램 '소라와 진경'에서는 이소라, 홍진경의 첫 파리 패션위크 오디션 현장이 공개됐다.이날 이소라와 홍진경은 파리에서의 낭만적인 첫날밤을 보냈다. 진솔한 사적 대화를 나누던 중 홍진경은 "어떤 쇼를 서고 싶냐"고 물었고, 이소라는 "아르마니"라고 답했다.이소라는 최진실 딸 준희 양을 언급하며 "우리 준희가 곧 결혼하잖아. 그날 아르마니 슈트를 입고 가려고 한다"고 이야기했다.몇 달 뒤 열린 결혼식에서 두 사람은 멋진 패션 감각을 뽐내며 최준희의 결혼을 축하했다. 특히 선글라스를 끼고 등장한 홍진경을 "너무 많이 울어서 안경을 꼈다. 눈이 부었다"며 "좋은 날인데 왜 이렇게 눈물이 나는지"라며 애틋한 마음을 내비쳤다.이소라는 "세상에서 제일 용감하고 씩씩한 준희야, 지금까지 살아왔던 것처럼 정말 행복하고 건강하고 평안한 가정을 이룰 거라고 이모들이 믿고 있다"면서 "준희야 행복하게 잘 살아"라고 응원했다.울컥한 홍진경은 "지금까지 힘든 일 많았는데, 앞으로는 정말 행복하고, 웃을 일만 많을 거"라며 "준희야 정말 사랑해 축하해"라고 축복했다.고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서인 최준희는 5년 동안 교제해 온 11세 연상의 비연예인 회사원과 지난 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 결혼식 혼주는 친오빠인 최환희가 맡았다.한편, 홍진경과 이소라는 파리 에이전시 첫 오디션에서 쓴맛을 맛봤다. 이소라는 "태어나서 처음 느껴보는, 첫 오디션에서 마주한 거절당하는 것에 대한 두려움을 느꼈다"고 털어놨다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr